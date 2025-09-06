Caschetto in testa e una torcia. Si entra nella Miniera Marzoli

Salire sul trenino giallo che si insinua nelle antiche gallerie della Miniera Marzoli di Pezzaze, in provincia di Brescia, in un percorso attraverso la storia del lavoro dei minatori, illuminando una vicenda fatta di fatica e attrezzi d’epoca, può trasformarsi in un’avventura per i bambini che scoprono una realtà tanto lontana nel tempo e dalla vita d’oggi. Si entra nel cuore della montagna per circa 700 metri e da lì si prosegue a piedi, accompagnati da guide esperte.

Nel museo Il Mondo dei Minatori e l’Arte del Ferro si ripercorre la storia mineraria del luogo e si ammirano le sculture in ferro dello scultore locale Vittorio Piotti. Altrettanto avventurosa è la full immersion, con dotazione di caschetto, nella Miniera di Sant’Aloisio a Collio. Operativa dal 1819 al 1984, è uno dei siti minerari più interessanti della Valle Trompia. Oggi, oltre alla possibilità di un trekking minerario nelle gallerie, offre un percorso avventura. I piccoli aspiranti archeologi possono sperimentare alcune attività del vivere antico nello spazio didattico dell’Archeolab del Museo Orma di Mondaro, unico museo archeologico della Valle Trompia. Nella torre medioevale c’è la Collezione Etnografica di Costanzo Caim, operaio-contadino locale, per vedere attrezzi da lavoro dei secoli XIX e XX.