Camminata alla scoperta dei castelli

Alla ricerca di luoghi insoliti? Si potrebbe cominciare da Apice Vecchia, totalmente abbandonata dopo i terremoti del 1962 e del 1980. Oltre ai vicoli deserti c’è comunque anche il ristrutturato Castello dell’Ettore, di origine normanna e con una piccola collezione di archeologia, opere d’arte contemporanea e manufatti di origine contadina.

San Marco dei Cavoti è invece rinomato per i suoi deliziosi torroni, ma è degno di menzione anche il pittoresco Museo degli Orologi da Torre. E per concludere in bellezza perché non andare a Morcone? Il borgo, pur non appariscente, è grazioso e molto ’instragrammabile’. Soprattutto dalle rovine del castello, che regalano una vista mozzafiato della valle sottostante.

G.D.M.