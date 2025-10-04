Caccia ai tesori arancioni: i borghi d’Italia protagonisti col grande gioco del Touring club italiano

Una caccia al tesoro particolare, che si svolge contemporaneamente in un centinaio dei borghi arancioni del Touring club italiano. Ecco che si spiega così il titolo: “Caccia ai tesori arancioni”, sottotitolo: “Metti in gioco la tua voglia di scoperta”.

La data è quella di domenica 5 ottobre. Una caccia al tesoro grande e divertente, la definisce il Touring che ha scelto di segnalare la qualità e la sostenibilità di centinaia di borghi italiani, fra i più suggestivi della nostra terra. “Sarà l’occasione perfetta per scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra del nostro Paese, divertendoti in compagnia attraverso percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera arancione”, spiegano gli organizzatori. Una caccia al tesoro che non è una competizione, spiega il Touring, “ma un viaggio emozionante attraverso un percorso a sei tappe che ti permetterà di svelare la profonda e autentica identità del territorio e delle comunità che lo abitano per scoprirne i segreti che custodiscono e vivere una esperienza senza pari”.

Ogni squadra che vorrà iscriversi nel sito del Touring Club dovrà indicare in quale dei cento borghi ha scelto di recarsi. Ognuna di esse si immergerà nelle tradizioni, nei sapori e nella storia delle località. Le squadre che completeranno il percorso riceveranno un dono rappresentativo del territorio come ricordo tangibile dell’esperienza. La partecipazione prevede una donazione con la quale il Touring Club sostiene la promozione e la salvaguardia del patrimonio culturale italiano. A ogni iscritto verrà donato un “Ricettario del Borgo”, ricette tipiche dai borghi Bandiera arancione per portare in tavola la vera eccellenza italiana.

Un viaggio tra sapori autentici e tradizioni locali, con curiosità e storie che raccontano il legame tra cucina, cultura e territorio. Vediamo quali sono regione per regione i borghi (che fanno parte di quasi tutte) scelti per la caccia al tesoro 2025: tutti i compagni di avventura riceveranno alla partenza gli indizi che guideranno i partecipanti nelle tappe in cui scoprire bellezze, curiosità, tradizioni, sapori e la comunità accogliente che rende vive queste piccole piccole perle italiane.

Abruzzo: Civitella Alfedena (L’Aquila), Lama dei Peligni (Chieti). Basilicata: Castelsaraceno (Potenza), Sasso di Castalda (Potenza), Valsinni (Matera).

Calabria: Gerace (Reggio Calabria), Taverna (Catanzaro).

Campania: Sant’Agata dei Goti (Benevento).

Emilia Romagna: Bagno di Romagna (Forlì Cesena), Castelvetro (Modena), Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì Cesena), Dozza (Bologna), Fanano (Modena), Fiumalbo (Modena), Fontanellato (Parma), Longiano (Forlì Cesena), Pieve di Cento (Bologna), Portico e San Benedetto (Forlì Cesena), Premilcuore (Forlì Cesena), San Leo (Rimini), Sarsina (Forlì Cesena).

Friuli Venezia Giulia: San Vito a Tagliamento (Pordenone).

Lazio: Nemi (Roma).

Liguria: Airole (Imperia), Castelnuovo Magra (La Spezia), Dolceacqua (Imperia), Sassello (Savona), Seborga (Imperia), Triora (Imperia), Varese Ligure (Spezia).

Lombardia: Ardesio (Bergamo), Bienno (Brescia), Castellaro Lagusello (Mantova), Chiavenna (Sondrio), Clusone (Bergamo), Gromo (Bergamo), Limone sul Garda (Brescia), Moltrasio (Como), Pizzighettone (Cremona), Ponti sul Mincio (Mantova), Sabbioneta (Mantova), Solferino (Mantova).

Marche: Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Amandola (Fermo), Camerino (Macerata), Corinaldo (Ancona), Frontone (Pesaro Urbino), Gradara (Pesaro Urbino), Mercatello sul Metauro (Pesaro Urbino), Mondavio (Pesaro Urbino), Montalto delle Marche (Ascoli Piceno), Monterubbiano (Fermo), Morrovalle (Macerata), Ostra (Ancona), Ripatransone (Ascoli Piceno), San Ginesio (Macerata), San Severino Marche (Macerata), Serra San Quirico (Ancona), Staffolo (Ancona), Urbania (Pesaro Urbino), Valfornace (Macerata).

Piemonte: Arona (Novara), Canelli (Asti), Cannero Riviera (Verbania), Castagnole delle Lanze (Asti), Cherasco (Cuneo), Cocconato (Asti), Guarene (Cuneo), Revello (Cuneo), Rosignano Monferrato (Alessandria), Trarego Viggiona (Verbania), Trisobbio (Alessandria), Vogogna (Verbania).

Puglia: Biccari (Foggia), Bovino (Foggia), Orsara di Puglia (Foggia), Pietramontecorvino (Foggia), Rocchetta Sant’Antonio (Foggia), Roseto Valfortore (Foggia), Sant’Agata di Puglia (Foggia), Troia (Foggia).

Toscana: Bagnone (Massa-Carrara), Casciana Terme Lari (Pisa), Casole d’Elsa (Siena), Certaldo (Firenze), Collodi (Pistoia), Fosdinovo (Massa-Carrara), Lucignano (Arezzo), Manciano (Grosseto), Montefollonico (Siena), Monteverdi Marittimo (Pisa), Santa Fiora (Grosseto), Sinalunga (Siena).

Valle d’Aosta: Gressoney-Jean (Aosta).

Veneto: Cison di Valmarino (Treviso), Montagnana (Padova), Soave (Verona), Valeggio sul Mincio (Verona).