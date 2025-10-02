Caccia ai Tesori Arancioni 2025 col Touring Club: guida ai borghi dove giocare, regione per regione
Domenica 5 ottobre torna la più grande caccia al tesoro d’Italia: 100 Comuni coinvolti e percorsi enogastronomici, musicali e in costume d’epoca. Un’iniziativa per tutta la famiglia, amici a quattro zampe compresi
Domenica 5 ottobre 2025 torna la Caccia ai Tesori Arancioni, la grande caccia al tesoro diffusa del Touring Club Italiano che animerà oltre 100 borghi certificati con la Bandiera Arancione. Un’occasione unica per scoprire paesi dell’entroterra spesso poco conosciuti, ma custodi di tradizioni, paesaggi e saperi.
L’iniziativa prevede percorsi a sei tappe con indizi e prove, tra monumenti, artigianato, musica, gastronomia e rievocazioni storiche. Ogni borgo avrà un proprio filo conduttore: enogastronomico, musicale, in costume d’epoca, “active” per chi ama la natura o a misura di bambini.
Nel borgo di Portico e San Benedetto, ad esempio, comune sparso nella Vallata del Montone, in provincia di Forlì-Cesena, la protagonista sarà la banda municipale, che animerà la giornata con musica e racconti legati al territorio. A Valfornace, nell’entroterra maceratese, immerso nell’oasi naturale del lago di Poverina, si potranno scoprire e degustare prodotti tipici, oltre a partecipare a un laboratorio dedicato al mondo delle api. Esperienze a contatto diretto con la natura attendono invece a Sasso di Castalda, in provincia di Potenza, dove sono previste attività creative per i più piccoli. In questo borgo dell’Appennino lucano si potranno ammirare antiche faggete e visitare l’area faunistica del cervo.
La Caccia ai Tesori Arancioni è un’esperienza pensata per tutte le età, da vivere in famiglia, con amici o in autonomia. Anche gli amici a quattro zampe sono i benvenuti: il loro fiuto potrà aiutare a risolvere gli indizi più rapidamente. La partecipazione è gratuita, con una donazione volontaria destinata a sostenere i progetti del Touring Club Italiano: un contributo che permette alla Fondazione di continuare a prendersi cura delle aree interne del Paese, valorizzandole e accompagnandole nei percorsi di rigenerazione. Per giocare basta iscrivere la propria squadra su tesori.bandierearancioni.it, le iscrizioni sono aperte anche il giorno stesso dell’iniziativa. Tutti i partecipanti riceveranno il Ricettario del Borgo in formato digitale.
Ecco qui sotto la mappa completa dei borghi, regione per regione.
Abruzzo, Caccia ai Tesori Arancioni 2025
Due i borghi coinvolti: Lama dei Peligni (CH), con un percorso classico, e Civitella Alfedena (AQ), che propone una caccia in abito tipico locale, la visita gratuita al Museo del Lupo e un aperitivo conclusivo.
Basilicata, Caccia ai Tesori Arancioni 2025
Tre comuni protagonisti: Castelsaraceno (PZ) con un itinerario tra le bellezze storiche, Sasso di Castalda (PZ) con attività creative per bambini e trekking tra faggete e aree faunistiche, e Valsinni (MT) con percorsi dedicati anche ai più piccoli.
Calabria, Caccia ai Tesori Arancioni 2025
L’appuntamento è a Gerace (RC), con una caccia in abiti tipici, e a Taverna (CZ), tra percorsi classici e identità culturali.
Campania, Caccia ai Tesori Arancioni 2025
Un unico borgo: Sant’Agata de’ Goti (BN), con un’avventura in costume d’epoca nelle stradine del centro storico.
Emilia-Romagna, Caccia ai Tesori Arancioni 2025
Ben 13 i comuni aderenti: Bagno di Romagna, Castelvetro di Modena (con visite al Castello di Levizzano Rangone e al Museo Rosso Graspa), Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dozza, Fanano, Fiumalbo (con la sagra “Sapori d’autunno”), Fontanellato, Longiano, Pieve di Cento (musei aperti gratuitamente), Portico e San Benedetto (con musica della banda municipale), Premilcuore (mercato del sottobosco e castagne), San Leo e Sarsina.
Friuli Venezia Giulia, Caccia ai Tesori Arancioni 2025
Protagonista San Vito al Tagliamento (PN), con cacce classiche e per bambini, oltre al mercatino dell’antiquariato.
Lazio, Caccia ai Tesori Arancioni 2025
Appuntamento a Nemi (RM) con una caccia musicale tra tradizioni sonore e identità locali.
Liguria, Caccia ai Tesori Arancioni 2025
Sette i borghi coinvolti: Airole (IM) con degustazioni nel vecchio forno e mercatino di prodotti locali, Castelnuovo Magra (SP) con trekking tra i vigneti e mostra fotografica di Guido Harari, Dolceacqua (IM), Sassello (SV), Seborga (IM), Triora (IM) con percorsi classici, e Varese Ligure (SP) con una caccia a tema enogastronomico, mercatino agricolo e attività per bambini.
Lombardia, Caccia ai Tesori Arancioni 2025
Dodici i comuni partecipanti: Ardesio (BG) con laboratorio per bambini e visita al Santuario della Madonna delle Grazie, Bienno (BS), Castellaro Lagusello (MN), Chiavenna (SO) (con il “Dì de la Brisaola”), Clusone (BG) (con “Una luce d’arte” nei locali sfitti del centro), Gromo (BG), Limone sul Garda (BS) (con concerto bandistico), Moltrasio (CO) (con mostra storica del Corpo Musicale e visita alla chiesa romanica di Sant’Agata), Pizzighettone (CR) (con corsa delle lumache e “Villaggio di Zucchetta”), Ponti sul Mincio (MN), Sabbioneta (MN) (con mercatino dell’antiquariato) e Solferino (MN).
Marche, Caccia ai Tesori Arancioni 2025
Sono ben 19 i borghi marchigiani: Acquaviva Picena (AP) (con la Giornata della Pajarola), Amandola (FM) (con visite ai musei cittadini), Camerino (MC), Corinaldo (AN), Frontone (PU), Gradara (PU) (con la passeggiata floreale “La vie en rose”), Mercatello sul Metauro (PU), Mondavio (PU) (con rievocazioni di arcieri e balestrieri), Montalto delle Marche (AP), Monterubbiano (FM), Morrovalle (MC) (musei aperti e giochi di scacchiera in piazza), Ostra (AN) (con visita al Teatro comunale), Ripatransone (AP), San Ginesio (MC), San Severino Marche (MC), Serra San Quirico (AN), Staffolo (AN), Urbania (PU) (con attività al Bosco dei Folletti e mostra di Barocci) e Valfornace (MC) (con passeggiata naturalistica e laboratorio sulle api).
Piemonte, Caccia ai Tesori Arancioni 2025
Dodici i borghi coinvolti: Arona (NO) (con mercatino dell’antiquariato), Canelli (AT), Cannero Riviera (VB) (escursione in catamarano elettrico intorno ai Castelli), Castagnole delle Lanze (AT), Cherasco (CN) (con il Museo della Magia e il Museo Civico), Cocconato (AT) (walking tour e visita alla Pieve Madonna della Neve), Guarene (CN), Revello (CN), Rosignano Monferrato (AL) (con “Vendemmia in arte”), Trarego Viggiona (VB), Trisobbio (AL) e Vogogna (VB).
Puglia, Caccia ai Tesori Arancioni 2025
Otto i comuni coinvolti: Biccari (FG), Bovino (FG) (con festa della Madonna del Rosario), Orsara di Puglia (FG) (con sfilata in abiti tradizionali e degustazioni), Pietramontecorvino (FG) (visite guidate), Rocchetta Sant’Antonio (FG), Roseto Valfortore (FG) (con rassegna sul tartufo), Sant’Agata di Puglia (FG) e Troia (FG).
Toscana, Caccia ai Tesori Arancioni 2025
Dodici i borghi partecipanti: Bagnone (MS), Casciana Terme Lari (PI) (con rievocazione storica al Castello dei Vicari), Casole d’Elsa (SI) (con mostra mercato vintage), Certaldo (FI), Collodi (PT), Fosdinovo (MS) (con osservazioni astronomiche e concerti), Lucignano (AR), Manciano (GR), Montefollonico (SI), Monteverdi Marittimo (PI), Santa Fiora (GR) e Sinalunga (SI) (con la storica Fiera alla Pieve).
Valle d’Aosta, Caccia ai Tesori Arancioni 2025
Protagonista Gressoney-Saint-Jean (AO) con una caccia classica e una a misura di bambini, nel cuore della cultura walser.
Veneto, Caccia ai Tesori Arancioni 2025
Quattro i borghi coinvolti: Cison di Valmarino (TV) (con apertura dei musei e spettacolo di burattini), Montagnana (PD) (con fiera agricola e mercato del libro usato), Soave (VR) (con mostra di Omar Galliani e degustazione del vino locale) e Valeggio sul Mincio (VR) (con mostra vintage di abiti e design).