‘Boccaccesca’. La cipolla dolce fa la storia

È in arrivo a Certaldo, dal 9 al 12 ottobre, la tradizionale ‘Boccaccesca’. Omaggio a un prodotto che nella piccola capitale della Valdelsa fiorentina ha fatto la storia: la cipolla dolce, nella sua varietà ‘vernina’, cioè invernale, che in realtà si raccoglie a fine estate-inizio autunno. Certaldo la celebra nel suo stemma, Giovanni Boccaccio la menziona nel suo Decameron. La raccolta autunnale permette di conservarla e utilizzarla per ricette tradizionali che esaltano il suo sapore dolce, come composte, mostarde o zuppe.

È perfetta per accompagnare formaggi stagionati, come il pecorino toscano, ma è eccellente anche utilizzata per un piatto tipico della cucina fiorentina, la ‘francesina’: la cipolla serve a soffriggere il bollito avanzato, il pomodoro e gli aromi, creando un piatto succulento. Ottima, infine, nei panini con hamburger.

P.P.