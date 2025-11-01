Bianche emozioni dalla Collezione. Salce

Aspettando le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, venerdì 21 novembre al Museo nazionale Collezione Salce di Treviso (la più grande raccolta di grafica pubblicitaria in Italia) si aprirà la mostra Un magico inverno, a cura di Elisabetta Pasqualin da un’idea di Sergio Campagnolo, che resterà allestita fino al 29 marzo 2026.

Centinaia di manifesti, documenti video, cimeli, scarponi e attrezzi sportivi racconteranno l’evoluzione degli sport invernali, dalle prime esperienze fino all’affermarsi del turismo sportivo. L’inverno, da stagione temuta, si è trasformato nel momento migliore per le comunità montane e i loro ospiti. Accanto agli affascinanti manifesti saranno esposti anche i poster dei film di Natale, spesso firmati da Renato Casaro, il più celebre cartellonista italiano, scomparso di recente. Info, collezionesalce.beniculturali.it

S.M.