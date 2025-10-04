‘Believe. Film Festival’ e il cinema dei giovani

Il Believe Film Festival, la festa del cinema giovane, si svolgerà a Verona dal 23 al 26 ottobre. Ideato e promosso da Believe APS, la mission del festival è di dare voce ai giovani e ai loro cortometraggi, un Festival che negli anni è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento nazionale per le nuove generazioni di autori, studenti e appassionati.

Giunto alla sua ottava edizione, il Believe Film Festival è dedicato ai cortometraggi realizzati da ragazzi tra i 14 e i 24 anni e si distingue per il coinvolgimento diretto dei giovani non solo come autori, ma anche come ideatori e promotori dell’iniziativa. Negli anni ha reso Verona la ’Capitale del Cinema Giovane’ e continua a crescere come appuntamento che unisce proiezioni, formazione e dialogo intergenerazionale, favorendo la nascita di nuovi talenti e la valorizzazione del territorio.