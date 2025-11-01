Banksy e il messaggio di pace e speranza

La mostra di Banksy alla Rocca Maggiore di Assisi registra numeri record con quasi 60mila visitatori in cinque mesi ed è stata quindi prorogata all’11 gennaio 2026, per consentire a un pubblico sempre più ampio di ammirare un’esposizione unica, che lancia al mondo un messaggio di potente pace e speranza.

Intitolata Peace on Earth, è stata promossa dal Comune di Assisi, prodotta da Opera Laboratori e curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, con il patrocinio della Regione Umbria. Prende spunto da un graffito realizzato da Banksy a Betlemme e propone un’indagine sul valore della pace nell’arte rivoluzionaria dell’artista inglese. Un progetto nato proprio per la città di San Francesco, con oltre cento opere del più grande street artist contemporaneo. Tra queste Flower Thrower, il lanciatore di fiori, e Girl with Balloon, la ragazza con il palloncino rosso a forma di cuore.