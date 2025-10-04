‘Balloons & Wonder’. Il genio di Jeff Koons

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) si prepara ad accogliere un appuntamento senza precedenti: Balloons & Wonders, la mostra personale di Jeff Koons, l’artista contemporaneo più riconoscibile, più influente e più quotato al mondo. Jeff Koons (sotto, nella foto) è il simbolo vivente della neo-pop art. Sculture scintillanti, spettacolari e cariche di significati simbolici che hanno ridefinito il ruolo dell’arte nella società contemporanea. Nel 2019, la scultura in acciaio inossidabile, ispirata a un coniglietto gonfiabile, è stata venduta da Christie’s a New York per 91,1 milioni di dollari. Record di sempre, di tutta la storia dell’arte contemporanea. La mostra sarà una vera e propria esperienza emozionale ed immersiva tra le opere più iconiche dell’artista (nella foto sotto, ‘Ariadne Titian - Bacchus - Popcorn’, Courtesy of the artist and Two Palms, NY’).

L.P.