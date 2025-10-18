Il Baccanale 2025 è un mondo di spezie

Sarà un racconto diffuso e corale per esplorare l'affascinante mondo delle spezie, tra sapori, storie, contaminazioni e culture che attraversano i secoli. E' l'edizione 2025 di Baccanale, giunta alla 40esima edizione, che si terrà dal 25 ottobre al 16 novembre a Imola.

Il tema dell'edizione di quest'anno è "Un mondo di spezie" un viaggio attraverso la storia, la geografia, i sapori delle spezie: materie prime preziose che da sempre attraversano confini e culture, impiegate non solo in cucina, ma anche nella medicina, nella cosmesi e nei riti religiosi. E anche quest'anno il Baccanale non sarà solo una rassegna gastronomica ma un vero e proprio palcoscenico delle eccellenze del Made in Italy.

"Il Baccanale continua a crescere e a confermarsi un punto di riferimento nazionale: l’anno scorso abbiamo registrato circa 50.000 coperti sul nostro territorio, segno tangibile della forza di questa manifestazione. Il tema delle spezie ci permette di raccontare eccellenze Made in Italy e non solo, costruendo un dialogo che unisce culture, storie e sapori e che porta Imola e il nostro territorio in Italia e nel mondo - dichiara il sindaco di Imola, Marco Panieri - Il Baccanale è una grande occasione di promozione e di comunità: grazie al coinvolgimento dei ristoratori, delle associazioni, delle istituzioni, delle scuole, degli sponsor e dei tanti cittadini che vi prendono parte, diventa ogni anno un racconto corale della nostra città. È un asset strategico per Imola, al pari dell’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”, per il Made in Italy, per il nostro centro storico e dei grandi eventi che qui trovano casa"

L'illustrazione ufficiale del manifesto di Baccanale 2025 è stata realizzata da Ale Giorgini, che ha affrontato la sfida di raccontare il mondo delle spezie, tema vasto e ricco di significati culturali. L’illustrazione si sviluppa come una mappa concettuale che attraversa i secoli, dall’Antico Egitto alle cucine contemporanee, mostrando le spezie come protagoniste di viaggi, rotte e tradizioni. Non solo ingredienti, ma testimoni della storia dell’umanità. La scelta cromatica, ispirata ai colori intensi delle spezie, crea una tavolozza calda e contrastante che evoca emozioni e convivialità. Il risultato è un intreccio visivo di simboli e riferimenti storici che compongono un racconto immersivo, invitando lo spettatore a scoprire la storia delle spezie. "Dai tempi degli antichi Egizi fino a oggi, il profumo delle spezie ha tessuto un filo invisibile attraverso la storia umana. La mia illustrazione prova a catturare l'essenza di questo viaggio millenario. I gesti antichi, come pestare lo zenzero nel mortaio o macinare il cumino, si ripetono immutati, collegando generazioni e culture. Le spezie non sono solo ingredienti, ma custodi di tradizioni che, in un mondo in continuo cambiamento, ci ricordano la persistenza e la bellezza dei rituali più semplici", spiega l'illustratore.

Il programma

La rassegna si aprirà sabato 25 ottobre al Teatro Stignani con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni cittadine, seguita dalla lectio magistralis del professor Massimo Montanari, tra i più autorevoli storici dell’alimentazione. Il weekend proseguirà domenica 26 ottobre, alle ore 11 con un altro importante appuntamento: “La cucina italiana patrimonio Unesco?”. Maddalena Fossati Dondero e Massimo Montanari presenteranno la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale Unesco. La direttrice de La cucina italiana ha lanciato alcuni anni fa l’idea di questa candidatura, coinvolgendo la Fondazione Casa Artusi e l’Accademia Italiana della Cucina, e costituendo un comitato scientifico presieduto da Massimo Montanari. "Baccanale è espressione di valori oltre che di deliziosi assaggi di un universo gastronomico sempre più protagonista del made in Italy - afferma Maddalena Fossati - Il nostro cibo è cultura, territorio, persone, ritualità e conoscenze, aspetti importanti che caratterizzano il dossier di candidatura della cucina italiana all'Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità, di cui conosceremo l'esito il prossimo dicembre”

Tra gusto e racconto, il programma del Baccanale 2025 continua con moltissimi altri appuntamenti. Eccone alcuni, per gli altri è possibile consultare il sito www.baccanaleimola.it

Mercoledì 29 ottobre, lo chef bistellato Max Mascia del celebre ristorante San Domenico di Imola sarà protagonista di uno show cooking dedicato alla creatività in cucina. Giovedì 30 ottobre sarà la volta della narrativa, con Gabriella Genisi, nota scrittrice italiana, che incontrerà il pubblico in un appuntamento serale, il primo di una serie dal titolo "Leggi e assaggia", in cui ai libri si cercherà ogni volta di abbinare l’assaggio di un piatto a tema.

Da non perdere, giovedì 30 ottobre nello spazio coperto di Piazza Matteotti, l'evento con il Maestro Iginio Massari, simbolo della grande pasticceria italiana, affiancato da Sebastiano Caridi e Fausto Morabito. Sul palco saranno protagoniste tecnica, poesia, le spezie che entrano nei dolci con leggerezza e precisione, mostrando la loro capacità di sorprendere anche nei territori più classici della tradizione. Sempre nell’ambito della pasticceria, domenica 2 novembre, il celebre Maestro Gino Fabbri racconta il ruolo delle spezie nella pasticceria contemporanea tra tradizione e nuove interpretazioni.

Lunedì 3 novembre il palcoscenico passa alla pizza, in un dialogo tra Luciano Sorbillo, erede della scuola napoletana, e Molino Naldoni, custode della qualità delle farine. Tra impasti, cotture e aromi, le spezie e le erbe aromatiche diventano l’elemento segreto che rinnova un grande classico, trasformando il gesto del pizzaiolo in un atto creativo e visionario.

Domenica 9 novembre, alle ore 11 al Teatro Stignani, nell'ambito di "Leggi e assaggia" sarà protagonista Stefania Auci, una delle voci più amate della narrativa italiana, autrice della saga bestseller “I Leoni di Sicilia”, che racconterà al pubblico il proprio universo letterario. Giovedì 13 novembre, un altro appuntamento con Francesco Antinucci, tra i più autorevoli studiosi e divulgatori nel campo della comunicazione scientifica e culturale. Venerdì 14 novembre, alle ore 18:15 a Palazzo Sersanti, si terrà il dialogo "In viaggio con le spezie: da simbolo di prestigio a prodotto popolare. Ma le spezie fanno bene?", a cura dell’Accademia Italiana della Cucina, con gli interventi di Massimo Montanari, Luca La Fauci e Valentino Marcattilii.

Sempre il 14 novembre si terrà l’evento "Il Giro d’Italia in un Drink – spezie, sapori, storie" che trasforma Imola nella capitale della mixology, con bartender da tutta Italia che propongo cocktail ispirati al mondo delle spezie. Ogni drink sarà un viaggio tra aromi, territorio e creatività, valorizzando le eccellenze enogastronomiche regionali. Un’esperienza multisensoriale tra tradizione e innovazione, con protagonisti d’eccezione come Alice Musso, Jimmy Bertazzoli, Volare di Bologna, Ruggine di Bologna, il team de Il Locale di Firenze e Luca Bruni. A chiudere la rassegna sarà, domenica 16 novembre al Teatro dell’Osservanza, il divulgatore scientifico Dario Bressanini, con la presentazione del suo nuovo libro “La dieta termodinamica”.

Spezie e Slow Food

Dal pepe e dalla noce moscata, alla cannella e ai chiodi di garofano, fino a zenzero, tamarindo e zafferano, le spezie hanno attraversato oceani e continenti, portando con sé sapori, profumi e storie di terre lontane. Ma anche le spezie 'locali', coltivate in orti e giardini, come basilico, rosmarino, alloro, prezzemolo e peperoncino, arricchiscono piatti, bevande e salse, trasformando ogni esperienza gastronomica in un viaggio sensoriale unico.

Proprio come le spezie, Slow Food intreccia storia, gusto e sostenibilità. Venerdì 31 ottobre, 7 e 14 novembre, il Mercato della Terra di Imola diventa teatro di incontri e degustazioni, in cui produttori locali e Presìdi Slow Food raccontano origine, proprietà e storie delle spezie, invitando i partecipanti a conoscerle da vicino e ad utilizzarle nelle proprie cucine. Sabato 8 novembre, in Piazza Matteotti inizia "vita FerMenti – Festival del Cibo Vivo", una giornata interamente dedicata ai cibi e alle bevande fermentate. La manifestazione propone una mostra-mercato di prodotti fermentati e kombucha, arricchita da incontri e degustazioni guidate da chef ed esperti. E' possibile scoprire come aromi e spezie trasformino ingredienti semplici in piatti sorprendenti, ricchi di complessità e personalità. La giornata si conclude con una cena a tema preparata dagli chef Mattia Borroni, Matteo Cameli e Andrea Serafini, che interpretano la fermentazione con creatività, dimostrando come le spezie rappresentino un perfetto punto di incontro tra tradizione e innovazione, tra conoscenza scientifica e sperimentazione gastronomica.

Domenica 16 novembre, sempre in Piazza Matteotti, ci sarà il Pranzo Slow Food Imola con gli chef Paolo Reggiani, Dmitri Galuzin e Massimiliano Mussoni che utilizzeranno prodotti presidio Slow Food abbinati alle spezie. L'aperitivo è arricchito dagli spirits di Baldo Baldinini, naso eccellente e profumiere del palato, autori di premiati vermouth, gin e amari creati nell’Olfattorio di Poggio Torriana sulle colline riminesi. Nel pomeriggio laboratori e approfondimenti dedicati al mondo delle spezie cura di Slow Food Emilia-Romagna e Condotta Slow Food Imola. Si possono esplorare le potenzialità delle spezie, scoprendone combinazioni, tecniche d’uso e metodi di coltivazione sostenibile. Tra assaggi, racconti delle origini e approfondimenti sulle tecniche agricole e culinarie, ogni piatto diventa un’occasione per comprendere come le spezie siano il filo conduttore tra natura, cultura e gusto.

Mostra "Spezie dal mondo" e laboratorio di Storia delle spezie

Nel cuore del Baccanale 2025, le spezie smettono di essere semplici ingredienti e diventano protagoniste di un viaggio che propone anche il Laboratorio di storia delle Spezie dove i sensi diventano strumenti di esplorazione e i partecipanti possono toccare, annusare e degustare aromi che hanno attraversato i continenti. Ideato e curato da Antonella Campanini e Daniele Ognibene dell’Università di Bologna, in collaborazione con il Centro di Storia e Cultura dell’Alimentazione, il laboratorio offre al pubblico un’immersione completa nella storia delle spezie. Gli incontri sono l’occasione per approfondire il ruolo centrale e poliedrico delle spezie nella cultura europea, il loro utilizzo in cucina e il rapporto, spesso complesso, con le erbe aromatiche. Le degustazioni olfattive “alla cieca” stimolano i sensi e invitano a mettere in discussione la percezione contemporanea di aromi e sapori, costruendo un ponte tra passato e presente.

E poi c'è una mostra "Spezie dal mondo" a cura di Carla Coco, ideatrice e direttore artistico del festival M’illumino di spezie. La mostra presenta oltre 250 tipi di aromi e miscele, dalle spezie in uso in epoca romana e medievale fino a quelle provenienti dal Nuovo Mondo, come peperoncino, vaniglia e fava tonka. Due sezioni speciali completano il percorso: le spezie di Marco Polo e quelle prodotte oggi in Italia, come zafferano, sommacco e liquirizia. La visita, arricchita da un percorso sensoriale visivo e olfattivo, permette di confrontare antiche miscele veneziane con quelle moderne. Gli aromi sono esposti in preziosi vetri di Murano o artistiche ciotole di ceramica, offrendo un’esperienza estetica oltre che sensoriale. Sono previste due visite guidate dalla curatrice, domenica 26 ottobre e sabato 15 novembre. La mostra è organizzata in otto sezioni tematiche che seguono un filo storico e botanico. Un angolo speciale è dedicato alla tavola delle spezie turche, con prodotti portati dal Mercato delle Spezie di Istanbul, per un’immersione completa nei profumi e nei colori del mondo.

Imola da scoprire

L'appuntamento con Baccanale è anche l'occasione per visitare Imola e il suo territorio. Sono tante le proposte, dai noceti alla città. Dal Mercato delle Erbe al trekking urbano “Sulle orme della storia delle spezie a Imola”, guidato da Lucia Bartoli, conducono i partecipanti lungo vicoli e piazze, tra antiche spezierie, mappamondi storici e curiosità dimenticate. Con mostre, visite, degustazioni, passeggiate tra le vie del centro, laboratori gastronomici e mostre d’arte, il turismo a Imola diventa in un viaggio sensoriale e culturale. Sul sito di Baccanale 2025 potete trovare tutte le proposte.

Autodromo e banchi d'assaggio

Con l’arrivo dell’autunno, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si trasforma in un luogo unico, dove sport, cultura, gusto e intrattenimento si incontrano. Non è solo un circuito: è un hub polifunzionale che accoglie grandi eventi sportivi, spettacoli, concerti e rassegne enogastronomiche, diventando punto di riferimento per visitatori locali, nazionali e internazionali. Si inizia con Monsterland, il festival di Halloween più importante d'Europa che si svolgerà il 31 ottobre.

Dal 7 al 9 novembre appuntamento con il XXXI Banco d’Assaggio dei Vini e dei Prodotti dell’Imolese e sulla XIV edizione di Olimola. Le migliori aziende vitivinicole della Doc Colli d’Imola e della Romagna guideranno il pubblico alla scoperta delle loro etichette più pregiate, raccontando il legame profondo tra la terra e i suoi frutti. Parallelamente, Olimola offrirà l’occasione di conoscere l’olio extravergine di oliva dell’Emilia-Romagna in tutte le sue sfumature, dalle note fresche e verdi degli oli giovani fino alla morbidezza armoniosa delle annate più mature. Degustazioni guidate e corsi di abbinamento mostreranno come questo prodotto d’eccellenza sappia esaltare ogni piatto e dialogare con le altre eccellenze della tavola.