‘Avventure tra le pagine’. Maratona di letture al museo
Oltre 100 eventi sono in programma in occasione della sesta edizione di Avventure tra le pagine. Avventure tra le pagine - Leggiamo al museo, il grande evento diffuso nei musei e spazi culturali italiani che nelle giornate del 14, 15 e 16 novembre si animeranno con tante letture creative e attività sul tema della letteratura dedicate alle famiglie con bambini e ragazzi fino a 12 anni. Quest’anno al ricco calendario di eventi parteciperanno anche tanti fantastici autori e illustratori fra i più rinomati nel mondo della letteratura per ragazzi.
È un programma nazionale di edutainment per avvicinare le famiglie al mondo della cultura, sia portandole a scoprire i musei italiani sia educandole all’importanza di leggere insieme ai bambini. L’immagine ufficiale di quest’anno è stata disegnata per l’evento dall’illustratrice che ha vinto il Premio Andersen 2025: Giulia Pastorino. Il 14 novembre dalle 15 alle 18.30 ci sarà la grande maratona di lettura con tanti ospiti e autori per bambini e ragazzi in collegamento con musei e partner da Nord a Sud, quest’anno anche in Lis.
