Avventure incredibili nel giardino di Rodari

Al Parco della Fantasia si vivono Avventure per famiglie. Un luogo questo, intitolato allo scrittore Gianni Rodari che a Omegna, nel Verbano, nacque 104 anni fa. Quest’anno le famiglie possono scegliere tra due formule. Sul Lago del Barone prevede una Caccia alla casa del Barone Lamberto sull’Isola di San Giulio il mattino e la visita guidata pomeridiana al Museo Rodari più una passeggiata narrativa per Omegna. In programma fino a ottobre. La seconda offerta è Sulle tracce di Gianni con un laboratorio naturalistico sul promontorio di Monte Zuoli di Omegna e il gioco di esplorazione urbana per conoscere i luoghi significativi della città natale di Gianni Rodari. Questi gli appuntamenti del mese: domenica 14 e sabato 27 settembre (sul Lago del Barone).