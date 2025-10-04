‘Autumnus’ e le eccellenze del territorio

I frutti della terra trentina saranno assoluti protagonisti di ‘Autumnus’, la kermesse dei sapori e delle eccellenze del Trentino in programma a Trento dal 9 al 19 di ottobre. Un intenso e ricco programma con oltre 200 appuntamenti di approfondimenti, laboratori, degustazioni, show cooking, cene stellate e caffè scientifici.

Tra i tanti focus di questa quinta edizione c’è la sostenibilità, a partire dall’attenzione all’utilizzo dei materiali e all’ecologia. Saranno evidenziate le possibilità di raggiungere le location attraverso i mezzi pubblici o in bicicletta, lasciando l’auto in comodi parcheggi alle porte di Trento e la possibilità di acquistare i molteplici sapori del mercato, riempire il cestino da pic-nic e poi degustarli nei giardini del castello del Buonconsiglio o nel parco di San Marco, seduti nel verde cittadino.

Ci sarà spazio per esplorare i palazzi più antichi e affascinanti della città, ricavando spazi per eventi in aree non più utilizzate da tempo. Due le torri che saranno riscoperte: la Torre del Massarello, conosciuta anche come Torre Arcidiaconale, in piazza Garzetti, e la Torre della Tromba, che affaccia su via Cavour. Insieme alla già collaudata Torre Civica, diventeranno un trittico imperdibile anche per i panorami che offrono sul centro storico e la possibilità di ammirare gli interni pregiati.

In piazza Battisti ai fornelli si alterneranno ben sette chef di fama internazionale, che rivisiteranno le materie prime trentine con uno sguardo volto all’internazionalizzazione. Piazza Duomo sarà equamente divisa tra la parte di laboratori curati dal MUSE – Museo delle Scienze di Trento e la libreria di Autumnus. Il Castello del Buonconsiglio, oltre a ‘Stelle al castello’, la cena itinerante nell’antico maniero con piatti di altissima cucina preparati da chef stellati e maestri pasticceri, selezionati dal presidente degli Ambasciatori del Gusto, ospiterà numerosi eventi nel corso della manifestazione. Info su www.autumnus.trento.it

M.R.