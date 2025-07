Arte e musica a Cervo antico borgo medioevale

Sarà lo psicanalista e scrittore Massimo Recalcati a dare il via giovedì 10 luglio alla 62° edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo 2025. In provincia di Savona, fino 5 settembre, 19 appuntamenti dal classico al jazz, dalla musica etnica all’elettronica. Il palcoscenico sul mare di piazza dei Corallini si alternerà con la Chiesa di San Giovanni, l’Oratorio di Santa Caterina, edificio romanico nel cuore del borgo, e il Parco del Ciapà. Accanto alle nuove leve, si esibiranno Stefano Bollani e c’è attesa per Sergio Cammariere (nelle foto sotto). Il cartellone offrirà serate meno consuete come un viaggio nella produzione etnica palestinese, quest’ultima proposta da Michael Barenboim con l’Ensemble Nasmè. Sarà, la serata del 26 agosto, un evento particolarmente interessante per l’incontro fra due culture differenti, un dialogo che la musica più di qualsiasi altra arte può favorire.