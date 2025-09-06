Aprire la mente al Festival del Pensare. Contemporaneo

Torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo per la sua terza edizione da giovedì 11 a domenica 14 settembre promossa da Rete Cultura Piacenza e curata da Alessandro Fusacchia, con la direzione filosofica di Andrea Colamedici e Maura Gancitano di Tlon. L’obiettivo del Festival è guidare il pubblico alla scoperta del sé, individuale e collettivo, per riaffermare la propria presenza nel mondo, attraverso visioni, dialoghi e sfide stimolanti. Il tema di quest’anno è ‘Vite Svelate. Esporsi/Scoprirsi’ e invita a un’introspezione profonda, esplorando la vulnerabilità non come debolezza, ma come forza e resistenza in un’epoca che ci vuole invulnerabili. Il Festival porta a Piacenza voci stimolanti e diversi i nuclei tematici che verranno affrontati per leggere il nostro tempo: previsti eventi dedicati al tema delle biografie e dei ritratti, alla filosofia, alla geopolitica, alle grandi questioni sociali, al ruolo della cultura nel plasmare l’immaginario collettivo e alla natura come forza rigenerativa.

La musica sarà un ulteriore leitmotiv inaugurando questa nuova edizione attraverso i concerti filosofici di giovedì 11 settembre alle 18.30 in piazza Cavalli che vedranno l’esibizione di N.A.I.P., Nayt, Anna Castiglia, Giulia Mei, Francesco Bianconi dei Baustelle ed Emma Nolde.

Anche il gran finale di domenica 14 settembre alle 18 al Teatro Municipale di Piacenza sarà all’insegna della musica con The five elements, lo spettacolo del violinista e compositore Alessandro Quarta nelle vesti di direttore d’orchestra, affiancato per la prima volta dal ballerino Giacomo Rovero, solista del Royal Ballet di Londra. Sul palco anche i Solisti Filarmonici Italiani, il pianista Giuseppe Magagnino, il Coro del Teatro Municipale diretto da Corrado Casati, con le coreografie di Joshua Junker. Tra gli ospiti Derrick De Kerckhove, Megi Fino, James Fontanella-Khan, Franco Arminio, Chiara Barzini, Alex Bellini, Silvia Bencivelli e molti altri.