Appia Day 2025, un weekend di eventi e aperture straordinarie da Roma alla Puglia

Il 4 e 5 ottobre 2025 la Via Appia Antica si trasforma in un percorso vivo, attraversato da camminatori, ciclisti, guide e artisti.

Torna l’Appia Day, che quest’anno celebra la sua decima edizione, mettendo in scena la “Regina Viarum” come un grande viaggio collettivo lungo un tracciato che da Roma si estende idealmente fino a Brindisi, con aperture straordinarie e iniziative che intrecciano archeologia, natura e comunità locali.

Il 2025 è un anno simbolico: dieci edizioni di Appia Day e il primo appuntamento dopo il riconoscimento Unesco ottenuto nel 2024, che ha inserito la Via Appia nella Lista del Patrimonio Mondiale. Partecipare significa entrare in un racconto diffuso, dove ogni borgo, ogni tratto di strada e ogni sito archeologico offre un frammento di storia e un pezzo di presente.

Gli eventi a Roma e lungo il tracciato

A Roma, cuore pulsante del festival, il Parco Archeologico dell’Appia Antica proporrà aperture straordinarie e visite guidate gratuite curate da archeologi e associazioni. Uno degli appuntamenti già annunciati è l’accampamento romano della Legio Secunda Parthica Severiana, allestito a Capo di Bove, davanti alla chiesa di San Nicola: tende, armi, dimostrazioni di vita militare e attività didattiche che riportano il pubblico dentro la quotidianità dei legionari.

Il programma prevede inoltre passeggiate, laboratori per famiglie, spettacoli e incontri in diversi punti del parco, trasformando il tracciato in un palcoscenico diffuso. Non si tratta di un unico evento centrale, ma di un mosaico che si compone solo partecipando, tappa dopo tappa.

L’Appia Day non si ferma a Roma. In Campania, Basilicata e Puglia le comunità locali parteciperanno con iniziative che spaziano da camminate a momenti di spettacolo, rafforzando l’idea di un percorso che unisce territori diversi. I dettagli del programma regionale verranno comunicati sul sito ufficiale, ma lo spirito resta quello di un festival che collega città e paesi lungo l’antico tracciato.

Appia Day: come muoversi e cosa aspettarsi

L’Appia Day è gratuito e aperto a tutti, e conviene affrontarlo come un piccolo viaggio. Molti visitatori scelgono di partire da Porta San Sebastiano, alle porte di Roma, per poi proseguire a piedi o in bicicletta lungo i tratti pedonalizzati. Le aperture straordinarie e le visite guidate hanno orari prestabiliti, quindi è utile consultare il programma ufficiale e selezionare le tappe più interessanti.

Chi preferisce un’esperienza lenta può dedicare l’intera giornata a un solo tratto, ad esempio tra Cecilia Metella e la Villa dei Quintili, dove il paesaggio alterna rovine monumentali e silenzi di campagna. Le famiglie troveranno attività pensate per i bambini, mentre i ciclisti potranno spingersi verso le zone meno frequentate del Lazio e, con più tempo, scoprire anche le tappe successive in direzione sud.

Scarpe comode e una borraccia sono indispensabili, e ottobre regala ancora giornate luminose: i tratti più aperti richiedono un minimo di preparazione. Per chi ama la fotografia, l’alba e il tramonto sono i momenti in cui la strada offre la sua scenografia più suggestiva, con i campi e le rovine immersi in luce dorata.

L’Appia Day vive anche di sorprese, ovvero con aperture temporanee, incontri imprevisti e performance che appaiono lungo il percorso senza preavviso. Ed è proprio in questi momenti inattesi che la strada rivela il suo carattere più autentico, tornando ad essere ciò che era duemila anni fa: un’arteria viva, percorsa e condivisa.