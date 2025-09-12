APM Monaco presenta Automne per una tendenza cosmopolita

Appuntamento a Milano, nella sofisticata atmosfera del Lubna, nel cuore della città, per un evento d’eccezione: il debutto della collezione Automne di APM Monaco. Nutritissimo il parterre di ospiti con, in primo piano, gli ambassador del brand, Elodie, artista eclettica e icona di stile, e il pilota di Formula 1 Charles Leclerc, simbolo di eccellenza e performance ai massimi livelli, che hanno presentato insieme alla maison i nuovi gioielli destinati a ridefinire lo stile autunnale e perfetti per una clientela cosmopolita e attenta alle tendenze.

"La nuova collezione Automne – spiega infatti Kika Prette, direttore creativo di APM Monaco – celebra il nostro profondo heritage mediterraneo, ma lo reinterpreta attraverso una lente decisamente più urban e contemporanea. In particolare, le onde - elemento iconico del nostro DNA - si trasformano completamente da curve sinuose e organiche del mare a linee geometriche precise, dalle forme vibranti e dinamiche. Queste onde stilizzate sono studiate appositamente per catturare e riflettere la luce delle città, incarnando perfettamente l’energia pulsante e il ritmo incalzante delle moderne metropoli".

Elemento distintivo delle proposte autunnali, un design innovativo a zig-zag, la cui scelta, sottolinea Prette "rappresenta una soluzione tecnica e stilistica particolarmente raffinata che permette all’argento e agli zirconi di alta qualità di riflettere in modo inedito la luce e di generare stupendi effetti ottici, creando superfici che appaiono fluide e in costante movimento, pur mantenendo un look essenziale e sofisticato. I riflessi si moltiplicano e si scompongono lungo le superfici dei gioielli, donando a ogni pezzo una personalità che si adatta perfettamente ai diversi momenti della giornata".

Un altro aspetto distintivo della collezione "è che si tratta della più inclusiva e versatile mai realizzata da APM Monaco - spiega il direttore creativo -. Questa scelta permette sia a lui che a lei di attingere liberamente dagli stessi design, creando infinite possibilità di coordinamento e condivisione, perfette per una generazione che vive sempre più la moda come espressione di individualità piuttosto che di convenzioni predefinite". Non manca un omaggio all’Italia, con gioelli dalle linee ispirate ai San Pietrini, i celebri ciottoli delle strade romane.

"L’Italia condivide con la Francia non solo i confini geografici, ma soprattutto quello stile di vita mediterraneo fatto di eleganza naturale, gioia e raffinatezza quotidiana – racconta Prette –. Le città italiane sono ricche di meraviglie architettoniche e artistiche dove ogni dettaglio racconta secoli di storia e bellezza. Per questo, abbiamo rivolto la nostra attenzione alla pavimentazione tipica della capitale, con le sue geometrie iconiche e perfettamente bilanciate, ideali per essere reinterpretate e declinate su un’intera linea di gioielli. Orecchini, bracciali, anelli e collane riprendono i motivi geometrici dei selciati romani in un design contemporaneo e sofisticato".

Declinata in una ricchissima gamma di proposte, nella collezione Automne è impossible scegliere un solo protagonista.

"La linea Up&Down è la più emblematica - dichiara Kika Prette - dato che esprime al massimo l’anima mediterranea di APM Monaco nel linguaggio grintoso e universale delle città contemporanee, proprio grazie al design a zig-zag. Un’altra linea rappresentativa della collezione Automne è sicuramente la serie di collane a croce, che traggono ispirazione da quelle custom-made indossate da Elodie durante il suo tour negli Stadi di Milano e Napoli e che riprende nel design il tatuaggio della nostra ambassador".

Marina Santin