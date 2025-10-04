Alle Scuderie del Quirinale 130 reperti archeologici dall’Egitto per un’immersione unica

Figlio di Chefren, nipote di Cheope, il faraone Micerino (Menkaura) regnò dal 2530 a. C., nella quarta dinastia.

Erodoto scrisse che fu un sovrano illuminato, alleviò le sofferenze della popolazione e, per ingannare l’oracolo di Buto che gli aveva predetto solo sei anni di regno, ogni notte accendeva tante lucerne, "beveva e godeva", così da trasformare l’oscurità in luce e raddoppiare i giorni.

La piramide di Micerino è la più piccola fra quelle di Giza, e proprio da là arriva la Triade di Micerino, un capolavoro della scultura, nel quale il sovrano è affiancato dalla dea Hathor e dalla divinità protettrice della regione di Tebe: sarà proprio questo preziosissimo gruppo statuario una delle meraviglie esposte alle Scuderie del Quirinale di Roma dal prossimo 24 ottobre fino al 3 maggio 2026 nella mostra ‘Tesori dei Faraoni’, un viaggio straordinario nel cuore dell’antichità egizia che porterà a Roma una selezione eccezionale di reperti provenienti dai musei più importanti d’Egitto.

Realizzata dal Consiglio Supremo delle Antichità Egizie con il supporto dell’Ambasciata d’Italia al Cairo, la mostra curata da Tarek El Awady presenterà 130 capolavori in prestito dai musei egiziani (fra cui quello del Cairo e il Museo di Luxor), una panoramica dalle origini della civiltà faraonica fino allo splendore dei grandi sovrani del Nuovo Regno e del Terzo Periodo Intermedio. Il Museo Egizio di Torino ha accettato di sostenere questa iniziativa, arricchendo il percorso con la celebre Mensa Isiaca, una tavola in bronzo intarsiata con oro, argento, rame, zinco e niello, che fu il primo pezzo della sua collezione.

Fra le magnificenze in mostra, il sarcofago d’oro della regina Ahhotep, a cui appartenne anche la leggenda Collana delle Mosche d’Oro, un simbolo di coraggio e di eroismo che veniva attribuito ai più grandi guerrieri d’Egitto.

Incantevole è la maschera funeraria d’oro di Amenemope che proprio nel metallo prezioso, sacro alla divinità solare, incarna il concetto dell’immortalità regale, così come il sarcofago d’oro di Thuya, nonna del grande faraone Akhenaton, e la copertura funeraria d’oro del faraone Psunennes I, finemente decorata con simboli sacri.

Articolata in sei sezioni tematiche, la mostra ci accompagnerà nella complessità della società egizia: un focus speciale sarà dedicato alla Città d’Oro, uno degli scavi archeologici più importanti degli ultimi decenni, che ha riportato alla luce un grande insediamento urbano risalente al regno di Amenhotep III e Akhenaton e racconta anche la vita quotidiana di tanti artigiani che seppero creare splendori che resistono al tempo. Informazioni sul sito www.scuderiequirinale.it