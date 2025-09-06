All’Arena il tributo a Luciano. Pavarotti

Luciano Pavarotti (nella foto) ha veramente conquistato ed emozionato il mondo, portando la lirica in tutti i continenti, come ambasciatore della musica e della cultura italiana. Il 12 ottobre il tenorissimo (scomparso il 6 settembre 2007) avrebbe compiuto 90 anni, e in suo onore si terranno alcuni speciali eventi.

Martedì 30 settembre l’Arena di Verona ospiterà uno spettacolo internazionale pensato per celebrare la carriera e l’eredità musicale del Maestro. Saranno riunite sullo stesso palco star della lirica e del mondo ‘pop’, proprio come nelle indimenticabili edizioni del "Pavarotti & Friends" di trent’anni fa a Modena: Laura Pausini e Andrea Bocelli, José Carreras e Plácido Domingo, Marcelo A´lvarez, Mariam Battistelli, Luca Carboni, Yusif Eyvazov, Angela Gheorghiu, Carmen Giannattanasio, Vittorio Grigolo, Ligabue, Mahmood, Giulia Mazzola, Giuseppe Infantino, Francesco Meli, Giuliano Sangiorgi, Fabio Sartori, Jonathan Tetelman, Il Volo, tutti accompagnati dall’orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti, diretta dal maestro Matteo Parmeggiani.

A cura della Fondazione Pavarotti sarà anche la serata speciale del compleanno, il 12 ottobre al teatro Comunale Pavarotti Freni. I giovani cantanti selezionati dalla Fondazione saranno protagonisti anche del concerto in onore di big Luciano, stasera a Desenzano (Brescia), nel 17° anniversario della scomparsa del tenore. La voce di Pavarotti continua a essere fonte di ispirazione e di bellezza per tutti. S.M.