All’Archeopark di Boario pagaiando su una canoa nell’era dell’uomo paleolitico

Ogni viaggio è un’avventura per i bambini, ma alcuni luoghi sono perfetti per suscitare intense emozioni e creare ricordi indelebili. La provincia di Brescia offre un vero caleidoscopio di attività a misura di famiglia: dai musei con iniziative per piccoli esploratori all’Archeopark della Valle Camonica, dalle fattorie della Valle Sabbia agli arcosauri del Lago d’Iseo, dagli Adventure Park fra montagne e laghi all’esplorazione di miniere dismesse in Valle Trompia e di rocche e castelli.

Una ventina di Big Bench con le loro dimensioni extra size, fanno sentire piccoli e grandi come lillipuziani, i minuscoli abitanti del paese immaginario di Lilliput in cui si imbatté Gulliver all’inizio dei suoi viaggi. Le panchine giganti sono collocate in tutta la provincia, in punti strategici e particolarmente panoramici, da cui è possibile godere di viste inedite e straordinarie. Andare alla loro scoperta può essere lo spunto per piacevoli passeggiate nella natura, con emozione finale e selfie assicurati.

Negli agriturismi kids friendly si può partecipare alla vita della fattoria e a laboratori didattici, raccogliere piccoli frutti, vedere come si fa il formaggio, fare passeggiate con gli alpaca e molto altro ancora. Divertenti e istruttive sono le esperienze pensate apposta per i turisti in erba: imparare a fare la carta a mano sul Garda, scoprire i segreti dell’intagliare in legno in Valle Camonica o di come dai grani nascono le farine in un mulino sul Garda e molte altre ancora. Le si trova, con tutte le indicazioni per parteciparvi, nella sezione esperienze di www.visitbrescia.it Il racconto del mondo preistorico illustrato sulle rocce, un’opera d’arte colossale che va dal lago d’Iseo fino a Ponte di Legno, in ben 180 siti: le incisioni rupestri della Valle Camonica, con i loro enigmi e simboli, sono il primo sito italiano dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità nel 1979.

Si tratta del più grande complesso di incisioni rupestri scoperto del mondo: circa 200mila figure eseguite nell’arco di oltre 12mila anni, dal Paleolitico al periodo Romano. La maggior concentrazione di graffiti si ha nella zona di Capo di Ponte, dove si trova il Parco Nazionale di Naquane, dove sono incise su 104 rocce oltre 30mila figure, il maggiore raggruppamento scoperto al mondo: scene di vita quotidiana (caccia, guerra, allevamento, agricoltura) e simboli, non tutti di facile interpretazione, come le così dette “palette”, le spirali, la rosa camuna. La visita, divertente e istruttiva per piccoli e grandi, unisce al piacere di camminare all’aria aperta fra boschi e prati il fascino della scoperta e della storia.

All’Archeopark di Boario Terme – dove viene proposta in modo interattivo la ricostruzione della vita dell’uomo dal Paleolitico all’Età Romana – si fa un viaggio nel tempo che si materializza letteralmente esplorando ad esempio una grotta istoriata, osservando le tecniche di organizzazione di un riparo sottoroccia o, ancora, visitando una fattoria neolitica o pagaiando su una canoa preistorica. Villaggi palafitticoli, castellieri e labirinti sono solo alcune delle attrazioni di un parco tematico polifunzionale, tutto da scoprire e da vivere, e si può partecipare a una serie di divertenti ed istruttivi laboratori.