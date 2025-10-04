Al Teatro Municipale va in scena la ‘Trilogia popolare’ di Giuseppe Verdi

Le operre Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata formano la cosiddetta Trilogia popolare di Giuseppe Verdi: sono le sue tre opere più famose. In un progetto speciale straordinario, sostenuto dal ministero della Cultura, il Teatro Municipale di Piacenza le proporrà tutte in sequenza, per più giorni consecutivi, dal 29 ottobre al 9 novembre.

La Trilogia sarà proposta come un unicum, con la direzione musicale del maestro Francesco Lanzillotta, un disegno drammaturgico unitario firmato dal regista Roberto Catalano, e un unico cast di grandi interpreti, con il tenore Francesco Meli, i baritoni Luca Salsi ed Ernesto Petti, il soprano Maria Novella Malfatti, affiancati da giovani cantanti. Saranno impegnati l’Orchestra Sinfonica di Milano e il Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati.

Le opere andranno in scena una dopo l’altra, nell’arco della stessa settimana, a partire da Rigoletto (mercoledì 29 ottobre poi mercoledì 5 novembre), per proseguire con Il Trovatore (venerdì 31 ottobre e venerdì 7 novembre) e a chiusura La Traviata (domenica 2 e domenica 9 novembre). I cantanti saranno chiamati a una prova particolare, dovendo rivestire i ruoli principali nelle tre opere: Francesco Meli, per esempio, sarà il Duca di Mantova, Manrico e Alfredo Germont, Luca Salsi canterà le parti di Rigoletto e Giorgio Germont nelle prime recite, Maria Novella Malfatti sarà Gilda, Leonora e Violetta Valéry. "È un progetto che abbiamo messo a punto con passione e impegno – sottolinea Cristina Ferrari, direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza – e per noi è come un sogno che si realizza nel solco della valorizzazione dell’opera italiana". Informazioni sul sito www.teatripiacenza.it

S.M.