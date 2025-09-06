Al Teatro Antico con la ‘Carmen’ per una serata emozionante

Per una serata davvero magica e indimenticabile non si può perdere il 13 settembre 2025 alle 21 la celebre opera ‘Carmen’ di Bizet in scena al Teatro Antico di Taormina. Questo spettacolo fa parte del ‘Sicilia Classica Festival’ che porta capolavori operistici nelle più prestigiose location italiane. Questa produzione a Taormina offre un’opportunità unica per vivere il capolavoro di Bizet in un’ambientazione che ne esalta l’intensità drammatica. Che sia un appassionato d’opera o un neofita, questa rappresentazione di ‘Carmen’ promette una serata di emozioni e brillantezza musicale.

L.P.