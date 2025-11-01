Al Diocesano il Rinascimento di Boccaccio. Boccaccino

Nei 500 anni dalla morte dell’artista il Museo Diocesano di Cremona propone la prima mostra monografica su Boccaccio Boccaccino. Un’occasione irripetibile di studio e di ricerca, per riscoprire un grande e raffinatissimo maestro poco noto al grande pubblico, ma che Giorgio Vasari definì, nelle sue celebri Vite, "raro" ed "eccellente pittore". Attraverso prestiti di grande rilevanza, concessi da importanti istituzioni museali tra cui le Gallerie degli Uffizi, la Galleria Estense, il Museo di Capodimonte, il Museo Civico di Padova, il Museo Correr, e alcuni prestiti concessi in via eccezionale da privati, la mostra ripercorre la vicenda artistica di Boccaccino dalle origini sino agli ultimi anni. Si potrà così comprendere il rilievo del pittore nel più ampio contesto del Rinascimento italiano tra la fine del XV e i primi tre decenni del XVI secolo.