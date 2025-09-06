Al dì de la Bronza in Valdidentro. Un’esperienza per ogni età

Tra antiche tradizioni, feste folkloristiche e convivialità autentica, visitare Bormio e il suo comprensorio è un’esperienza coinvolgente. Bormio vanta una storia di scambi commerciali e culturali come crocevia tra nord e sud Europa. È stata meta di vacanze e ritiri salubri per le aristocrazie, grazie alle sue terme naturali e allo splendore delle montagne che la circondano.

Questo passato vive il presente negli splendidi palazzi che ne costituiscono il centro storico. Insieme al suo comprensorio, Bormio è anche custode di antiche usanze contadine che tramandano il sapore autentico dell’Alta Valtellina. Il 27 settembre alle 9.30 appuntamento con Al dì de la Bronza, una giornata speciale dedicata alla riscoperta delle tradizioni contadine e dell’antica pratica della transumanza, quando le mandrie tornano a valle dopo l’estate in alpeggio.

Un evento che celebra il profondo legame con la montagna, tra storie, sapori genuini e atmosfere di un tempo. La sfilata del bestiame lungo le vie del paese, la benedizione degli animali, la premiazione della Regina della Bronza, laboratori, giochi di una volta e la rievocazione degli antichi mestieri fanno da cornice a una giornata ricca di emozioni per grandi e piccoli. Non mancherà la musica folk e un pranzo condiviso con sciatt e pizzoccheri preparati a mano secondo la tradizione.