Acquario in autunno. Esperienza indimenticabile per grandi e piccoli

Con l’inverno che si avvicina, le giornate si fanno più fredde e spesso piovose, rendendo le attività all’aperto meno allettanti, soprattutto per chi ha bambini. Ma c’è una splendida alternativa per una gita divertente e istruttiva: visitare un acquario. Gli acquari rappresentano una meta perfetta per le famiglie offrendo un ambiente accogliente dove ammirare la bellezza del mondo marino senza doversi preoccupare del maltempo. In questo periodo dell’anno, le strutture spesso propongono attività speciali e percorsi didattici pensati proprio per i più piccoli.

Il Gardaland Sea Life Aquarium ospita 40 vasche con oltre 5mila creature marine di circa 100 specie. I visitatori al suo interno percorrono un vero e proprio viaggio alla scoperta delle acque dolci del vicino lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi, passando anche attraverso lo scenografico tunnel oceanico. È possibile partecipare ad attività di edutainment tenute da talker esperti e assistere alle presentazioni quotidiane dei leoni marini, durante le quali i trainer illustrano la loro vita quotidiana e le nozioni principali sulla salvaguardia ambientale.

La particolarità dell’Acquario di Cattolica invece è essere collocato in edifici storici, risalenti agli anni ’30, in una ex colonia marina del complesso edilizio ’Le Navi’. Su oltre 110mila metri quadri di Acquario, visitando questo parco completamente al coperto, in autunno e inverno, si possono incontrare oltre 3mila animali suddivisi in padiglioni diversi, che rappresentano gli ecosistemi marini e terrestri di tutto il mondo. Dall’Ingresso Blu, attraversando le fauci giganti di uno squalo, si approda nel mondo marino. Qui si incontrano gli squali toro più grandi d’Italia, i pinguini di Humboldt, ma anche centinaia di pesci, come quelli tropicali, mediterranei, trigoni, murene, meduse e molti altri. In questo percorso i visitatori possono assistere anche ad appuntamenti imperdibili: le cibature di squali, pinguini e trigoni.

Tra gli obiettivi primari dell’Acquario di Cattolica c’è sempre la divulgazione al grande pubblico di tematiche importanti: dalla tutela e dalla salvaguardia delle specie, con i vari progetti in atto con ’Salva una specie in pericolo’, alla sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento e del pericolo della plastica in mare, con la mostra educativa Plastifiniamola.

All’Acquario di Genova c’è la magica Notte con gli squali, in programma il 22 novembre. Dotati di sacco a pelo, pigiama e spazzolino, i ragazzi saranno accolti dal personale dell’Acquario. Dopo un momento di conoscenza, inizierà uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta degli animali che popolano la struttura e dei comportamenti poco conosciuti e singolari dell’ambiente marino notturno. La serata si concluderà davanti alla vasca degli squali dove i ragazzi vivranno l’emozione memorabile di addormentarsi ammirando questi affascinanti predatori. La mattina successiva si proseguirà con un’ulteriore visita alle vasche con osservazioni sul ’risveglio’ degli animali e sul riavvio della vita dell’Acquario in generale.