A Sondrio degustazioni di novello

Vino novello, sale l’attesa anche fra i viticoltori lombardi. Fra le prime occasioni nelle quali si potrà assaggiare il primo vino ci sono diversi eventi enogastronomici autunnali in programma, come la Sagra della Mela e dell’Uva a Villa di Tirano (in provincia di Sondrio), che si terrà dal 10 al 12 ottobre, e altre sagre che potrebbero includere degustazioni di novello. Un vino che viene prodotto con la tecnica della macerazione carbonica, commercializzato nello stesso anno della vendemmia e che si distingue per la sua fruttuosità e per essere il ’vino nuovo’.