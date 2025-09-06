A Santa Chiara la fortuna del ‘Progetto. Etruschi’

Continua la mostra ‘Anima Etrusca: l’Anima di una riscoperta’ fino all’11 gennaio. Curata da Anna Mazzanti e Giulio Paolucci, l’esposizione, organizzata dal Comune di San Gimignano, Musei Civici, Opera Laboratori e Fondazione Musei Senesi, all’interno del calendario voluto dalla Regione Toscana Progetto Etruschi 85/25, si articola in sezioni tematiche che guidano visitatrici e visitatori in un percorso tra la progettualità, le idee, gli allestimenti e le opere d’arte e d’archeologia esposte all’interno delle otto mostre tenutesi 1985 in tutta la Toscana.

Un affondo tematico ritorna ancor più indietro nel tempo, documentando con materiali inediti il rapporto fruttuoso tra d’Annunzio e l’antico, negli anni del primo grande convegno di etruscologia che vide tra gli interessi proprio San Gimignano. Prestigiosi prestiti dal Museo Archeologico di Firenze, dal Museo Guarnacci di Volterra e dal Museo Nazionale di Villa Giulia, insieme alle opere di artisti contemporanei del calibro di Michelangelo Pistoletto, Fausto Melotti e Arnaldo Pomodoro – già protagonisti delle esposizioni del 1985 – restituiscono il ritratto di un dialogo ricco e vitale tra l’antica Etruria e il contemporaneo.

C’era infatti molto coraggio nell’interpretare l’archeologia etrusca nel 1985. Le occasioni espositive, anzi, furono un propellente per la creazione di una nuova eco etrusca.

E oggi? Se la mostra ripercorre le scelte operate allora, il giovane artista Gabriele Ermini, classe 1996, è stato chiamato a dare il proprio sguardo sull’antica civiltà. Il Complesso di Santa Chiara ospita, infatti, anche l’opera Senza titolo (La corsa sul crinale), esposta dall’artista fiorentino nell’ambito di VIS-À-VIS arti visive.