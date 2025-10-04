A ‘Pomaria’ per vivere la raccolta delle mele

Per rendere omaggio alla generosità della natura, ormai da vent’anni la Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole organizza ‘Pomaria’, la celebre festa del raccolto della Val di Non. Ogni nuova edizione supera quella precedente e ha come fine la massima celebrazione della mela nei suoi mille aspetti, ma non solo. Pomaria è un evento itinerante che si sposta di anno in anno in un paese diverso della Val di Non. Una festa in cui provare l’esperienza di raccogliere le mele direttamente dall’albero e poi partecipare ai laboratori per imparare a cucinare strudel, canederli, tortei de patate e tanti altri piatti tipici della tradizione locale.

Si potrà camminare tra le casette pittoresche assaggiando qualche prelibatezza e degustando un buon bicchiere di vino, birra artigianale, succo di mela, magari godendosi le rappresentazioni degli antichi mestieri. Info su www.pomaria.org

C.G.