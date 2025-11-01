A Pisa la grande mostra d’autunno celebra la stagione d’oro dell’arte europea attraverso lo sguardo raffinato di tre grandi pittori italiani nella Parigi della modernità

Palazzo Blu di Pisa presenta Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo, fino al 7 aprile 2026: una grande mostra che esplora la nascita della modernità artistica ed europea attraverso i capolavori di Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis e Federico Zandomeneghi, protagonisti assoluti della scena parigina a cavallo tra Otto e Novecento.

L’esposizione, curata dalla storica dell’arte professoressa Francesca Dini, tra i più autorevoli studiosi ed esperti del secondo Ottocento italiano, è promossa dalla Fondazione Palazzo Blu, organizzata da MondoMostre con il contributo di Fondazione Pisa e vanta la prestigiosa collaborazione della Pinacoteca De Nittis di Barletta. Con circa 100 opere provenienti da prestigiosi musei internazionali e italiani — tra cui il Musée d’Orsay, il Louvre, il Philadelphia Museum of Art, il Meadows Museum of Art di Dallas, il Detroit Institute of Arts, Museo d’arte moderna André Malraux di Le Havre, Palazzo Te di Mantova, le Gallerie degli Uffizi, il Museo di Capodimonte, la Pinacoteca Giuseppe De Nittis di Barletta, il Museo Giovanni Boldini di Ferrara — e da collezioni private francesi e italiane, il progetto espositivo si propone non solo di raccontare la bellezza e l’eleganza della Belle Époque, ma anche di storicizzare criticamente il ruolo dei pittori italiani a Parigi, spesso relegati a una funzione decorativa o compiacente, eppure centrali nella definizione visiva della modernità europea.

La mostra nasce da un’esigenza tanto estetica quanto critica: valorizzare il contributo degli artisti italiani attivi a Parigi negli anni della Belle Époque, riconoscendone l’originalità e la complessità, al di là dei cliché di pittura facile e gradevole. Le opere di Boldini, De Nittis e Zandomeneghi, tutte caratterizzate da una raffinatezza formale straordinaria, non sono solo immagini di eleganza o piacere mondano, ma strumenti attivi di lettura del loro tempo.

Come spiega Francesca Dini, "questa mostra rappresenta un viaggio nella storia culturale europea, attraverso artisti italiani che hanno saputo trasformare la propria pittura in linguaggio internazionale, senza mai dimenticare le proprie radici. Non si tratta solo di una raccolta di “capolavori belli da vedere”, ma del tentativo di dare voce e contesto a un periodo cruciale, restituendo profondità a un momento spesso banalizzato dalla sua stessa seduzione estetica". In occasione della mostra verrà inoltre proposto un ciclo di conferenze dedicate al periodo della Belle Époque, con interventi di critici d’arte, storici e accademici che ne esploreranno i molteplici aspetti culturali e sociali.