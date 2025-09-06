A Palazzo Reale tutto il genio fotografico di Man Ray
Il Palazzo Reale di Milano presenta Man Ray. Forme di luce dal 24 settembre all’11 gennaio 2026. Una grande retrospettiva dedicata a uno dei protagonisti assoluti dell’arte del Novecento, geniale pioniere di linguaggi visivi che continuano a influenzare l’arte, la fotografia, il design e la cultura contemporanea. Le sue immagini, pervase da ironia, eleganza, provocazione e libertà, restano attualissime e testimoniano il ruolo fondamentale che Man Ray ha avuto nel ridefinire i confini dell’arte del secolo scorso.
Pittore, fotografo, regista e innovatore, Man Ray (Philadelphia, 1890 – Parigi, 1976) è stato una figura centrale nelle avanguardie del XX secolo. Nato Emmanuel Radnitsky da una famiglia ebrea di origini russe, adottò lo pseudonimo Man Ray – unione di Man (uomo) e Ray (raggio di luce) – segnando così l’inizio di una carriera votata alla sperimentazione artistica.