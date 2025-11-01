A Ferrara e Ravenna è l’ora di Chagall

C’è il gallo rosso, retaggio delle radici contadine, e c’è l’asinello, simbolo del lavoro e della pazienza. Ci sono sposi che fluttuano leggeri, violinisti sui tetti, profeti biblici e capre azzurre. "Nei dipinti di Marc Chagall prende forma una memoria affettiva: ciò che è stato amato continua a esistere, ciò che è perduto può essere ritrovato", sottolineano i curatori della grande mostra – Chagall, testimone del suo tempo – che al Palazzo dei Diamanti di Ferrara fino all’8 febbraio 2026 riunisce duecento opere, dipinti, disegni, incisioni, di uno dei più grandi artisti del ‘900, appunto un "Testimone del suo tempo".

Nato nel 1887 a Vitebsk sulle rive della Dvina da una famiglia di commercianti ebrei, negli anni Venti l’artista lasciò la sua terra natale: la poesia dei suoi dipinti si scontrava con il suprematismo dell’arte ‘ufficiale’, mentre Chagall cercava un suo mondo, la libertà del suo pensiero. "Io sono un pittore: voglio dipingere un mondo di amore", diceva. Si stabilì in Europa, a Parigi, dove continuò comunque a rielaborare la memoria del suo villaggio, la neve, gli animali. Ma di fronte alla crescente minaccia nazista, nel 1941 fu costretto a migrare negli Stati Uniti, da dove tornò soltanto nel dopoguerra, per stabilirsi poi a Vence in Provenza, in una nuova luce, un nuovo incanto.

La mostra attraversa quindi tutta la parabola creativa di Chagall, dalla ‘Brocca con i fiori’ del 1925 fino a ‘La sposa sopra Parigi’ del 1977 e ai dipinti su masonite del 1981. E nelle opere si ritrovano tutti i suoi temi interiori, l’identità, l’esilio, lo sradicamento, la spiritualità e la gioia di vivere. L’allestimento è coinvolgente e spettacolare, accompagnato perfino da musiche inedite composte per l’occasione: in una sala è ricostruita (in versione interattiva) anche la celebre decorazione del soffitto dell’Opéra di Parigi, realizzata nel 1964. Particolarmente toccante è ‘Exodus o La nave dell’esodo’ del 1948, dove l’esodo biblico si sovrappone alla fuga degli ebrei europei dalle persecuzioni naziste e una grande arca affianca una croce, simbolo della sofferenza universale, e la figura di una madre dolente, tutti simboli di coloro che hanno dovuto abbandonare la propria terra.

In parallelo al Mar, il Museo d’arte di Ravenna, fino al 18 gennaio 2026 si esplora un capitolo sorprendente (e ancora poco conosciuto) del percorso di Marc Chagall, il suo legame con l’arte e la tecnica del mosaico. Nel 1954 Chagall visitò Ravenna e rimase profondamente colpito dalle splendide testimonianze dell’epoca bizantina, quindi realizzò il suo primo mosaico, ‘Le Coq Bleu’, opera iconica del Mar, che per la prima volta viene esposto nelle due versioni realizzate dai mosaicisti Antonio Rocchi e Romolo Papa, insieme al bozzetto originale.

Realizzata nell’ambito della nona edizione della Biennale del mosaico contemporaneo, la mostra ‘Chagall in mosaico’ (che si avvale di prestiti internazionali) racconta quattordici progetti perlopiù monumentali di Marc Chagall, distribuiti tra il sud della Francia, gli Stati Uniti, Israele e la Svizzera, offrendo un panorama completo dei mosaici realizzati dall’artista tra il 1958 e il 1986. Bozzetti, gouaches, disegni testimoniano il processo creativo che ha accompagnato la realizzazione di ciascuna opera. Per la prima volta in Italia è eccezionalmente in mostra il grande mosaico ‘Le Grand Soleil’ (1965-1967), un capolavoro realizzato da Marc Chagall con Lino Melano: l’opera fu originariamente donata dall’artista alla moglie Valentina come omaggio poetico per la loro dimora a Saint-Paul-de-Vence, e non è stata visibile al pubblico per decenni. Info, palazzodiamanti.it e mar.ra.it