A casa della ciliegia più famosa

E poi come non conoscere Vignola, in provincia di Modena, nota per la sua ciliegia Igp, ma anche apprezzata per la torta di riso e i salumi. La ciliegia di Vignola è un prodotto d’eccellenza riconosciuto in tutta Europa e coltivato in specifici comuni della zona pedemontana del Panaro, tra cui Vignola, Castelfranco Emilia e Castelvetro. Le varietà più conosciute includono l’Anellone e la Mora di Vignola, e il prodotto si presta a diversi utilizzi in cucina, come liquori e dolci.

Per quanto riguarda i salumi, non c’è un museo dedicato a Vignola, ma si può visitare il Museo dei salumi tipici modenesi (MuSA) a Castelnuovo Rangone, che si trova a breve distanza.

Qui si viene anche per vedere la Rocca e il Palazzo Barozzi con la sua celebre scala a chiocciola, il centro storico, la chiesa di San Nazario e Celso Martiri e il Giardino pensile di casa Galvani.