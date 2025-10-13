Yucatán, “El Día de Los Muertos”: musica e tradizione nel cuore del Messico

Nella penisola dello Yucatán, la foresta si estende fino a toccare il blu delle piscine naturali e del mare caraibico, disegnando un paesaggio dove natura e storia convivono in perfetto equilibrio. Tra i rami intrecciati della giungla affiorano i resti delle città maya, testimonianze di una civiltà che ha lasciato tracce profonde nella cultura e nelle tradizioni del Messico. Colori, profumi e suoni raccontano un territorio ricco di contrasti e suggestioni.

In questo contesto si colloca il tour “Yucatán tra storia e natura”, proposto da Alpitour, Bravo e Francorosso. L’itinerario prevede tre notti tra i luoghi più emblematici della regione, tra siti archeologici, rituali maya e scenari naturali, per un’esperienza nel Messico più autentico. La partenza del 30 ottobre rende il viaggio ancora più speciale, coincidente con El Día de los Muertos, quando strade e villaggi si animano di altari colorati, candele e offerte in memoria dei defunti. Un percorso che intreccia storia, spiritualità e vita quotidiana, trasformando ogni tappa in un palcoscenico di colori, musica e tradizione.

El Día de los Muertos: tra memoria e celebrazione

Dal 31 ottobre al 2 novembre il Messico cambia volto: le famiglie allestiscono altari, le cosiddette ofrendas, decorate con fiori di calendula, fotografie, cibi e oggetti cari ai propri defunti. Le strade si animano di calaveras e catrinas, teschi e scheletri vestiti a festa che rappresentano la gioia e la continuità della vita, simboli potenti di un legame eterno tra vivi e morti. Una tradizione che affonda le radici nelle antiche culture azteche e mesoamericane, arricchita dall’influenza spagnola e cristiana, così unica che dal 2008 l’UNESCO l’ha riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Il suo spirito è stato raccontato anche dal cinema con Coco di Disney-Pixar, film vincitore di due Oscar che ha saputo tradurre in immagini l’intensità di questa ricorrenza.

Durante le celebrazioni, i cimiteri diventano luoghi di incontro e condivisione, le piazze si accendono di colori e melodie. La musica accompagna le processioni, i riti, le veglie notturne e i momenti conviviali attorno agli altari, e l’atmosfera mescola spiritualità e festa.

Le Catrine, eleganza e ironia di fronte alla morte

Con l’avvicinarsi del Día de los Muertos, le Catrine iniziano a comparire ovunque: nelle vetrine, nei mercati, lungo le strade illuminate da candele e decorazioni. Eleganti e spettrali, queste figure di teschio femminile con abiti eleganti, rappresentano la morte con ironia e grazia, trasformandola in una presenza familiare più che temuta. La loro origine risale ai primi del Novecento, quando il disegnatore José Guadalupe Posada creò la figura della Calavera Catrina come satira dell’élite messicana che imitava lo stile e i costumi europei. Sotto i cappelli piumati e i vestiti raffinati, però, restava sempre un teschio: un modo per ricordare che la morte rende tutti uguali, al di là di classe o ricchezza.

Durante i giorni della festa, la Catrina diventa un’icona collettiva. I volti si tingono di bianco, gli occhi vengono cerchiati di nero, le labbra disegnano sorrisi sottili. È un’immagine che mescola bellezza e caducità, allegoria della vita che non teme la fine ma la celebra. Oggi la Catrina è parte integrante dell’identità visiva del Messico, presente nelle sfilate, nei dipinti, nei manufatti artigianali e persino nella moda. Da simbolo di protesta a emblema di orgoglio culturale, continua a ricordare che la morte non è una fine, ma un’altra forma di appartenenza.

In tour tra storia maya e tradizioni locali

Per immergersi davvero in questo universo di storia e natura, il tour “Yucatán tra storia e natura”, della durata di tre notti, parte da Chichén Itzá, antica capitale maya e una delle sette meraviglie del mondo moderno. Qui il Tempio di Kukulkan domina la scena con la sua geometria perfetta, mentre il Tempio dei Guerrieri, il campo della pelota e il pozzo sacrificale evocano la spiritualità e la conoscenza astronomica di una civiltà straordinaria.

Il viaggio prosegue verso Tizimín, piccolo villaggio dove il Día de los Muertos si vive in modo autentico: il cimitero si anima di colori e profumi, gli altari vengono decorati con cura e la comunità accoglie i visitatori con naturalezza. Nel pomeriggio si raggiunge Chichikan, un’hacienda immersa nella vegetazione tropicale, dove si scopre la quotidianità del popolo maya attraverso piatti tradizionali e decorazioni rituali. La giornata si chiude a Valladolid, con una cena in un ristorante coloniale e la processione notturna delle anime, un momento sospeso tra spiritualità e suggestione.

Il terzo giorno è dedicato alla Riserva Naturale di Punta Laguna, all’interno dell’Area di Protezione della Flora e Fauna “Otoch Ma’ax yetel Kooh”. Tra lagune, foreste e cenote - cavità carsiche colme di acqua dolce - il paesaggio è un invito all’avventura: si può esplorarlo in canoa, sorvolarlo con una zip line tra le cime degli alberi o affrontare un’adrenalinica discesa in corda doppia nelle acque cristalline dei cenote. Il tour continua nella comunità maya di Hidalgo, dove si scoprono antiche pratiche come la lavorazione del cacao e l’allevamento delle api Melipona, produttrici di un miele pregiato. Un pranzo tipico completa la visita prima del trasferimento a Mahahual, sulla Costa Maya, dove il tramonto sull’oceano regala un momento di quiete e meraviglia.

L’ultima tappa conduce alla Laguna dei Sette Colori di Bacalar, una distesa d’acqua che muta tonalità con la luce del giorno. Qui si naviga in kayak o in barca lungo i canali naturali e i cenote nascosti, fino al suggestivo “canale dei pirati”, dove storia e leggenda si confondono. Il pranzo con vista sulla laguna chiude il viaggio tra natura e cultura, prima del rientro sulla Riviera Maya per un soggiorno balneare all’insegna del comfort e della tranquillità.

Un’esperienza autentica

“Yucatán tra storia e natura” non è solo un tour, ma un percorso che racconta il Messico attraverso la sua anima più autentica. Tra riti ancestrali, siti archeologici e paesaggi incontaminati, il viaggio diventa un modo per entrare in contatto con le radici del Paese e con la forza simbolica delle sue tradizioni.

Durante le celebrazioni del Día de los Muertos, l’esperienza si arricchisce di profumi, suoni e colori: il cempasúchil, con le sue tonalità accese e le proprietà curative, i cenote dalle acque sacre e le note dei mariachi che risuonano nelle piazze. È un itinerario che racconta il Messico attraverso la sua vitalità, trasformando il ricordo in festa e la memoria in un tributo alla vita.