Voglia di Grecia: Rodi, tra il blu dell’Egeo e la magia dei suoi villaggi

Rodi incanta al primo sguardo, con la sua luce abbagliante e i colori intensi del mare che cambiano tonalità a ogni curva della costa. Troppo conosciuta, forse, ma mai scontata. Chi cerca sentieri immersi nella natura trova colline rigogliose e profumate di timo; chi preferisce la vita da spiaggia si rilassa in calette appartate o lidi attrezzati, sempre lambiti da un Egeo che qui si esprime in tutta la sua tavolozza cromatica. L’isola delle rose, così chiamata per l’abbondanza di fiori, sorprende anche in alta stagione. Qui, ogni vacanza è un viaggio tra villaggi tradizionali e cittadine cosmopolite, tra scorci medievali e tramonti che lasciano senza parole.

Escursioni, sport e natura: la Rodi attiva

Per gli amanti della vacanza dinamica, Rodi è un paradiso a cielo aperto. L’interno dell’isola custodisce paesaggi mutevoli, che si aprono in sentieri panoramici lungo la costa o si arrampicano verso alture da cui ammirare viste spettacolari. Non servono grandi doti da escursionista per lasciarsi alle spalle le strade principali e scoprire calette segrete, piccole cappelle bianche e borghi rimasti intatti nel tempo.

Chi ama lo sport può scegliere tra ciclismo, windsurf, kitesurf, passeggiate o trekking, con percorsi adatti a ogni livello di allenamento. Tra le attività più amate ci sono le esplorazioni in bici tra uliveti e colline, o le immersioni nei fondali ricchi di vita marina.

Con le proposte volo + hotel di Alpitour, come i resort selezionati per chi cerca glamour o relax, Rodi si trasforma in un’esperienza memorabile in ogni peridio dell’anno.

Tra mito, pietra e mare

La storia di Rodi affonda le sue radici nell’antichità, come mostrano i siti archeologici di Lindos, Ialyssos e Kamiros. L’Acropoli dorica che domina il borgo di Lindos è un gioiello incastonato nella roccia, affacciato su due baie da sogno, tra cui la leggendaria Baia di San Paolo.

Ma Rodi non vive solo di gloria ellenica. Il centro storico di Rodi Città, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, racconta l’epoca dei Cavalieri di San Giovanni con palazzi, locande in pietra e vicoli intrisi di fascino. La Via dei Cavalieri collega ancora oggi il Palazzo del Gran Maestro all’Ospedale dei Cavalieri, sede del Museo Archeologico. Passeggiare tra le sue mura è come viaggiare nel tempo, tra influenze bizantine, ottomane e italiane impresse nei monumenti e nei dettagli architettonici.

Costa e terme, un’oasi di benessere

Rodi regala scorci marini indimenticabili, tra spiagge sabbiose e baie incastonate tra gli scogli. Ladikò, con le sue acque turchesi, è una delle più fotografate dell’isola, mentre la vicina Baia di Anthony Quinn – amata dal celebre attore per la sua atmosfera raccolta – oggi accoglie viaggiatori in cerca di una cornice glamour per il relax. Le spiagge di Lindos e la Baia di San Paolo sono perfette per un tuffo rigenerante dopo la visita all’Acropoli, dove storia e natura si fondono in un panorama unico.

Anche la parte meridionale dell’isola custodisce litorali spettacolari. All’estremo sud si trova Prassonissi, una delle mete preferite dagli appassionati di vela, windsurf e kitesurf: qui, in un suggestivo abbraccio tra due mari, si incontrano le acque dell’Egeo e del Mediterraneo. Chi preferisce la quiete di una cornice panoramica può fermarsi sulla spiaggia di Vlicha o nell’insenatura di Agios Pavlos, dove il mare si apre davanti allo spettacolo dell’Acropoli di Lindos, che svetta su una rupe rocciosa con le antiche rovine del tempio dorico dedicato ad Athena Lindia.

Ogni tratto di costa evoca un paesaggio diverso, ma sempre straordinario. Soprattutto lungo il versante orientale, si susseguono nomi ormai iconici: Elli, Ladikò, Tsambika, Kolymbia, Stegnà. Spiagge diverse per atmosfere e colori, accomunate dalla bellezza del mare che le abbraccia.

Per chi desidera un’esperienza più rilassante, le terme di Kalithea rappresentano un’oasi di benessere. Note fin dall’antichità per le proprietà terapeutiche delle loro acque, oggi affascinano anche per l’eleganza degli edifici, i mosaici colorati e la spiaggia attrezzata.

Tra sapori locali e suggestioni orientali

Il viaggio a Rodi passa anche dalla tavola, dove la cucina greca incontra sfumature orientali. Nei ristoranti del centro storico o nei villaggi costieri si possono gustare piatti tradizionali come la mussakà di melanzane e carne o i dolmades gli involtini di foglie di vite ripieni di riso, accompagnati dalla birra Mythos, servita in boccali ghiacciati. E poi arriva il dolce: la baklava, miele e frutta secca in un intreccio di sapori forti, che raccontano la convivenza secolare tra Grecia e Turchia, che qui si percepisce in ogni dettaglio.

Eleganza sul mare e viste mozzafiato

Rodi offre soggiorni d’eccellenza, tra paesaggi naturali e acque limpide. Tra le proposte firmate Alpitour, l’Alpiclub Lindos Princess Beach Resort & Spa è tra i più apprezzati dell’isola. Raffinato e maestoso, fonde design contemporaneo e tradizione locale, affacciandosi sulla spiaggia Bandiera Blu di Lardos. A pochi chilometri da Lindos, accoglie anche ospiti con mobilità ridotta e si distingue per le sue sei piscine, i numerosi sport e un’area giochi dedicata ai bambini. La cucina alterna sapori locali e internazionali, con buffet, show cooking e ristoranti tematici, mentre l’area benessere offre momenti di puro relax.

Un’atmosfera più raccolta ma altrettanto affascinante caratterizza il Ciaoclub Princess Sun Hotel & Spa, della catena H Hotels Collection. Sorge su una collina con vista mare e propone la formula all inclusive. La spiaggia di Kiotari, Bandiera Blu, dista solo 800 metri e si raggiunge facilmente con una navetta. La proposta culinaria spazia dalle cene a tema alla tradizionale taverna greca, per un viaggio nei sapori del Mediterraneo tra sport, relax e comfort pensati per ogni esigenza.

Entrambe le strutture organizzano escursioni che raccontano l’anima autentica dell’isola: dalle meraviglie storiche di Rodi città alle viuzze bianche di Lindos, fino alle isole vicine come Symi e Chalki, piccoli paradisi dell’Egeo.

Un’isola da vivere in ogni sfumatura

A Rodi si arriva per il mare, ma si resta per tutto il resto: la storia che affiora ovunque, la natura che sorprende, l’ospitalità che scalda. È un’isola capace di mettere d’accordo chi cerca cultura, chi ama muoversi all’aria aperta e chi desidera solo rilassarsi con un cocktail al tramonto. E mentre il sole cala dietro le mura medievali e si riflette sulle acque della Baia di Lindos, si capisce perché Rodi non smette mai di affascinare.