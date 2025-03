Da Vigolo Marchese a Veleia, la piccola Pompei del Nord Italia

Una piccola Pompei in Emilia. Siamo a Veleia, oggi in provincia di Piacenza. La cittadina fu fondata dai Liguri Veleiati, una tribù che abitava l'area prima dell'arrivo dei Romani.

Veleia Romana

Questa località si sviluppò in un importante centro durante l'epoca romana, diventando un municipium nel I secolo a.C. e fungendo da punto di gestione del territorio appenninico, collegando la Pianura Padana alla costa ligure.

Via Francigena

Oggi, Veleia è riconosciuta come uno dei principali siti archeologici del Nord Italia, spesso paragonata a Pompei per la sua importanza storica e culturale. Gli scavi hanno rivelato molto sulla vita quotidiana degli antichi romani e sull'organizzazione sociale della comunità ligure prima della romanizzazione. Sarà possibile apprezzarla in anteprima sabato 5 aprile. La partenza è fissata da Fidenza alle 14 con un costo di 39 euro a persona (iscrizioni entro martedì 25 marzo).

Sarà un’occasione per conoscere anche Vigolo Marchese, situato nelle vicinanze di Veleia e sempre in provincia di Piacenza, un antico borgo che risale a epoche precedenti alla fondazione del monastero benedettino nel 1008. Il nome "Vigolo" deriva dal latino "vicus", che significa villaggio, e "Marchese" si riferisce ai nobili Obertenghi. La sua posizione strategica lungo antiche vie di comunicazione ha contribuito alla sua importanza storica.

Sebbene non sia direttamente legato ai Liguri come Veleia, Vigolo Marchese si trova nel contesto geografico e culturale che ha visto l'influenza di questa antica popolazione. La sua storia è intrecciata con quella della regione circostante, che era abitata dai Liguri e successivamente romanizzata.

La via Francigena

Sia Veleia che Vigolo Marchese sono emblematici della storia ligure, riflettendo le trasformazioni culturali e sociali avvenute nel territorio dalla preistoria fino all'epoca romana. L'iniziativa "La Via Francigena nel territorio dei Liguri" mira a valorizzare queste radici storiche attraverso percorsi che uniscono cultura e natura. L’appuntamento è un'anteprima significativa del Francigena Fidenza Festival, la cui quinta edizione si svolgerà a Fidenza (Parma), centro nevralgico della Via Francigena e sede dell'Associazione Europea Vie Francigene (AEVF).

Vigolo Marchese

Il Festival di quest'anno si svilupperà attorno al tema "L'Orizzonte è Roma. Dal finito all'infinito", una riflessione sul significato profondo del pellegrinaggio e del viaggio interiore, mentre prosegue l'iter per il riconoscimento Unesco dell'intero percorso della Via Francigena, patrimonio storico-culturale di rilevanza europea.