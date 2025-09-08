Viaggio in Marocco: da Marrakech all'Oceano, attraversando montagne, deserti e oasi

Il Marocco è un universo di contrasti, dove la modernità convive con rituali millenari e le atmosfere orientali si fondono con influenze mediterranee. I profumi di zafferano e cannella pervadono i souk, le piazze si trasformano in teatri a cielo aperto, mentre i deserti custodiscono storie di carovane e mercanti che per secoli hanno solcato queste terre.

Con Eden Viaggi è possibile partire alla scoperta delle molte sfumature di questo Paese straordinario. La porta d'ingresso è Marrakech, cuore pulsante del Marocco e punto di partenza ideale per itinerari che toccano Fès, Casablanca, Meknès e Rabat. Grazie alla formula Fly & Drive di Eden, che include il noleggio auto, l'avventura inizia subito: si possono esplorare luoghi iconici o scoprire gemme nascoste come Erfoud, l'ultima città prima del Sahara, circondata da rigogliosi palmeti, oppure Tifoultoute, con la sua imponente kasbah di terra rossa.

Il sud del Paese regala paesaggi in continua trasformazione: dalle oasi verdeggianti ai deserti rocciosi, fino alle vette innevate dell'Atlante. Tra le mete più suggestive spicca Ouarzazate, soprannominata la "Hollywood d'Africa" per i numerosi film girati tra i suoi scenari naturali mozzafiato. Qui si apre la leggendaria "porta del Sahara", da cui partono le piste che conducono verso le dune dorate di Erg Chebbi, le oasi silenti, le spettacolari gole del Todra e gli altipiani dell'Atlante.

Il fascino mutevole di Marrakech, la Città Rossa

Marrakech cambia colore con la luce: all'alba le sue mura sembrano rosa, a mezzogiorno ocra, al tramonto si tingono di un rosso intenso. La vita della città pulsa in Jemaa el-Fna, piazza patrimonio UNESCO che al calar della sera si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto: incantatori di serpenti, musicisti gnaoua, acrobati, narratori e venditori ambulanti rendono ogni notte uno spettacolo irripetibile. Impossibile da descrivere a parole, è un'esperienza da vivere soprattutto dall'alto, da una delle molte terrazze che la circondano. Pochi passi e ci si perde nei souk, un intricato labirinto di oltre trenta mercati tematici dove si vendono stoffe, spezie, gioielli, lampade in ferro battuto e ceramiche. Contrattare non è solo un’abitudine: è un’arte che qui fa parte della cultura locale.

La città custodisce autentici tesori architettonici. Il minareto della Koutoubia, alto 77 metri, è il simbolo di Marrakech; la Madrasa Ben Youssef racconta il raffinato incontro tra arte arabo-andalusa e cultura islamica; il Palazzo Bahia, con i suoi giardini interni, mosaici e fontane un capolavoro di eleganza orientale. I Giardini della Menara, con il loro bacino d’acqua riflettente, erano il rifugio prediletto dei sultani per passeggiate romantiche.

Yves Saint Laurent e il fascino senza tempo

Marrakech non ha sedotto soltanto viaggiatori e mercanti. Nel 1966 Yves Saint Laurent e Pierre Bergé vi arrivarono per caso e se ne innamorarono al punto da farne la loro seconda casa. Lo stilista trovò nei colori intensi, nella luce incandescente e nella libertà della città l’ispirazione per molte delle sue creazioni più celebri.

I Giardini Majorelle, salvati dall’incuria proprio da YSL e Bergé, sono oggi un’oasi blu e verde, dove cactus e bouganville si mescolano al suono dell’acqua. Accanto sorge il Museo Yves Saint Laurent, che racconta non solo la sua carriera ma anche il legame profondo con Marrakech. Una tappa da non perdere per comprendere come questa città abbia influenzato uno dei più grandi maestri della moda.

Benessere e sapori autentici

Dopo una giornata tra vicoli e monumenti, non c’è nulla di più autentico di un hammam tradizionale: un rito millenario che unisce purificazione e socialità. Si esce rinnovati, pronti a scoprire la vita notturna di Gueliz, il quartiere moderno animato da locali, gallerie d’arte e caffè contemporanei, ristorantini.

Anche la cucina marocchina è un viaggio, di sapori e contaminazioni: tajine di pollo al limone e olive, cous cous con verdure e carne arricchito da tfaya di cipolle caramellate e uvetta, pastilla di piccione all’odor di cannella. Un mix di profumi e aromi che sanno di influenze berbere, moresche, mediterranee e arabe. Ogni pasto si conclude al meglio con un bicchiere di tè alla menta digestivo e rinfrescante, un rituale che è simbolo di ospitalità e convivialità.

Escursioni tra città imperiali, kasbah e deserti

L’offerta Eden Viaggi in Marocco ha come base Marrakech, con un programma di escursioni verso città e paesaggi che raccontano l’anima multiforme del Paese. Tra le mete brilla Fès, capitale spirituale, celebre per la sua medina, Fès el-Bali: oltre novemila vicoli riconosciuti dall’Unesco che riportano in un’atmosfera d’altri tempi. Le concerie, ancora oggi attive con tecniche tradizionali, sono uno spettacolo unico tra vasche dai colori vivaci e profumi intensi.

Merzouga è la porta d'accesso al Sahara, da dove partono le carovane verso le dune di Erg Chebbi, che si innalzano fino a 150 metri. Qui è possibile cavalcare un cammello, ascoltare musica berbera attorno al fuoco e addormentarsi sotto una volta celeste trapunta di stelle.

Rabat, con la sua kasbah degli Oudayas, e Meknès, città imperiale dalle porte monumentali, aggiungono altre sfumature alla storia del Paese. Béni Mellal, invece, è una tappa meno battuta dal turismo internazionale: ai piedi del monte Jbel Tassemit, offre scenari montani e rigogliosi frutteti che rivelano un Marocco più intimo e autentico.

La valle dell’Ourika, a soli 40 km da Marrakech, è un mosaico di villaggi berberi, giardini terrazzati e cascate che scendono dalle montagne del Medio Atlante. Poco distante, il deserto roccioso di Agafay sorprende con paesaggi lunari e ospita ogni settembre il Lost Nomads Festival, evento musicale che unisce cultura internazionale e sostegno alle comunità locali.

E poi le coste e il blu dell’oceano

Essaouira, piccola città fortificata conosciuta come la perla dell’Atlantico. Con i suoi vicoli stretti e suggestivi, le piazze pittoresche, le barche blu e la luce abbagliante, ha sedotto pittori, scultori e artisti di ogni epoca. I venti costanti che sferzano le sue mura portoghesi ne fanno il paradiso dei surfisti, mentre nell'entroterra le secolari foreste di argan custodiscono uno dei tesori botanici più preziosi del pianeta. Tangeri, crocevia di culture e musa per scrittori come Paul Bowles e degli scrittori della Beat Generation che qui trovarono rifugio e ispirazione, si affaccia sull’oceano Atlantico con il suo spirito cosmopolita. Più a sud, dove l'Atlantico si fa più selvaggio, le spiagge dorate di Guelmim svelano un Marocco diverso. Qui, lontano dalle rotte turistiche più battute, sopravvivono rituali antichi e tradizioni, custodite da comunità che hanno fatto della discrezione e dell'accoglienza un'arte. È in questi luoghi appartati che il Marocco rivela la sua anima più vera, quella che non si trova nelle guide ma si scopre solo viaggiando con il cuore aperto.