Viaggiare oltre le mete: scoprire Brasile, Giordania e Turchia con un Travel Expert

Un viaggio non è solo spostarsi da un luogo all’altro né collezionare ricordi da condividere sui social, ma un’occasione per entrare profondamente in contatto con ciò che si incontra lungo la strada. E con se stessi. Con un accompagnatore esperto al fianco, la storia prende voce, le tradizioni trovano chiavi di lettura nuove e inaspettate. Così ogni tappa acquista significato, ogni incontro si trasforma in connessione e l’itinerario svela prospettive che da soli difficilmente si coglierebbero. Nei tour di gruppo con accompagnatore, il ruolo della guida non è più soltanto chi illustra monumenti o fornisce informazioni pratiche, ma una presenza che dà coerenza al viaggio, trasformando dettagli e aneddoti in racconti.

Le proposte con Travel Expert di Made by Turisanda nascono con questa filosofia: piccoli gruppi guidati da professionisti che partono insieme ai viaggiatori dall’Italia e li accompagnano in ogni fase del percorso. Archeologi, naturalisti, fotografi o mediatori culturali mettono a disposizione competenze specifiche che fanno di ogni tappa in un’esperienza autentica.

Partire con loro per il Brasile, la Giordania o la Turchia significa avere accanto dall’inizio alla fine del viaggio qualcuno capace di restituirci il senso più autentico dei luoghi. Ogni itinerario diventa così più profondo, arricchito da prospettive e da narrazioni capaci di avvicinare culture e persone a qualunque latitudine.

Brasile: tra natura e spiritualità

Panorama aereo della baia di Botafogo, Rio De Janeiro, Brasile

Il Brasile è un mosaico di metropoli moderne, foreste pluviali, spiagge sconfinate e rituali ancestrali. “Essenza Brasiliana con accompagnatore” è un viaggio di nove giorni che parte da Rio de Janeiro, città di contrasti evidenti tra la ricchezza dei quartieri moderni e la realtà delle favelas. I contrasti si percepiscono anche nel paesaggio: montagne che si tuffano nel mare, colline che modellano l’orizzonte e quartieri che rivelano sfumature diverse a ogni passeggiata. La prima tappa è il Corcovado, attraversando la foresta di Tijuca fino alla statua del Cristo Redentore. La vista che si apre davanti agli occhi è unica: Rio si distende come un anfiteatro naturale, con la baia di Guanabara che riflette la luce del sole e le colline che segnano il profilo della città.

Il percorso prosegue verso le cascate di Iguassú, tra Brasile e Argentina, uno spettacolo che non si dimentica. Il fragore dell’acqua accompagna il cammino lungo passerelle sospese, fino a raggiungere la Gola del Diavolo, dove il fiume esplode in una forza che lascia attoniti. Qui si comprende il motivo per cui gli indios Guaraní le chiamarono “grandi acque”: non sono soltanto un fenomeno naturale, ma un luogo che incarna la potenza della terra.

Il viaggio si conclude a Salvador de Bahia, culla della cultura afro-brasiliana. Le vie del Pelourinho raccontano storie di schiavitù e libertà, di sincretismi religiosi e di comunità che hanno fatto della resistenza culturale una forza identitaria. Qui il Candomblé, eredità degli schiavi africani, continua a scandire la vita di molti abitanti. Partecipare a una cerimonia significa assistere a un rito che unisce fede, danza e musica in una dimensione sospesa.

Giordania: la città di pietra e il deserto infinito

Il tour “Giordania, Terre di nomadi e re con accompagnatore” si sviluppa in 8 giorni alla scoperta del cuore del Medio Oriente. Si parte da Amman, per attraversare le aride pianure verso Jerash, una delle città romane meglio conservate, e la Valle del Giordano, ricca di testimonianze storiche e religiose. Il percorso prosegue con una sosta a Madaba, celebre per i suoi mosaici, e al Monte Nebo, luogo da cui, secondo la tradizione, Mosè osservò la Terra Promessa, e al castello crociato di Shobak.

Immancabile la visita a Petra, la città scolpita nella roccia dai Nabatei e tra le meraviglie archeologiche del mondo, e al Wadi Rum, deserto che nel passato ospitava le carovane dirette dai mercati della penisola arabica ai porti del Mediterraneo. Le altissime dune rosse, le montagne modellate dal tempo e i letti di antichi laghi raccontano la storia millenaria del territorio. Qui, in alcune incisioni rupestri della cosiddetta “Valle della Luna”, sono stati ritrovati reperti del più antico alfabeto conosciuto, il Tamudico, risalente a 6.000 anni fa.

Si prosegue in 4x4 alla scoperta del deserto, attraversando colline di sabbia e vallate in un’escursione di circa due ore, prima di raggiungere il campo tendato per cena e pernottamento sotto un cielo stellato che sembra infinito. Il viaggio prosegue con la visita ai Castelli del Deserto, tra cui Um Qais e alla Chiesa di San Giorgio, con il celebre mosaico che riproduce la mappa di Gerusalemme.

Turchia: tra imperi e paesaggi surreali

L’itinerario in Turchia “Orme Ottomane con accompagnatore” si apre a Istanbul, città di contrasti e stratificazioni, dove minareti secolari dialogano con i mercati moderni e il Bosforo taglia la città in due. La prima tappa è la celebre Moschea Blu, o Moschea del Sultano Ahmet, con le sue maioliche del XVII secolo che raccontano secoli di potere ottomano. Camminando tra le navate, si percepisce l’eco di storie e rituali millenari.

A pochi passi, il Palazzo Imperiale di Topkapi, residenza dei sultani per quasi quattro secoli, racconta la grandezza dell’Impero Ottomano attraverso cortili, sale decorate e arredi che riflettono potere e maestosità. Proseguendo, la Moschea di Solimano domina uno dei sette colli di Istanbul. Dal giardino e dalla terrazza, il panorama sul Corno d’Oro restituisce la città nella sua interezza: ponti, minareti e barche che scorrono lungo il canale. All’interno, l’equilibrio tra ampiezza e sobrietà lascia senza fiato, mentre le vie circostanti conservano le più antiche abitazioni in legno ottomane della penisola storica.

Dopo Istanbul, il panorama cambia: la Cappadocia accoglie con vallate rocciose, città sotterranee e chiese scavate nella pietra. L’alba regala un momento unico con l’escursione (facoltativa) in mongolfiera, quando le luci del sole illuminano le formazioni rocciose e i camini delle fate. Il percorso continua verso Pamukkale, dove le terrazze di calcite bianca creano un paesaggio surreale, e con la visita alle rovine di Hierapolis, antica città romana. Tappa finale a Efeso, una delle città romane meglio conservate, con il Tempio di Artemide e la Biblioteca di Celso, che restituiscono la grandezza dell’Asia Minore. Un’immersione profonda nella storia, nella cultura e nei paesaggi straordinari della Turchia.