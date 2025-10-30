Viaggi di Capodanno 2026: quattro destinazioni per salutare il nuovo anno

Le vacanze di Capodanno non sono solo un’occasione per partire, ma un vero rito di passaggio: il momento in cui si saluta ciò che è stato e si accoglie ciò che verrà. Scegliere dove brindare all’anno nuovo significa decidere quale energia portare con sé: la quiete ovattata della neve, il fascino esotico dell’Oriente o la forza senza tempo delle civiltà antiche.

I tour proposti da Turisanda1924 per il Capodanno 2026 nascono proprio con questo spirito. Esperienze costruite con cura, pensate per chi cerca autenticità, meraviglia e cultura. Le rotte attraversano Malesia, Lapponia, Sri Lanka e Perù, tra paesaggi che incantano e tradizioni che sorprendono. Itinerari su misura per vivere le feste lontano da casa e tornare rinnovati, con il cuore pieno di speranza e la mente già proiettata verso nuove avventure, nel modo più bello che ci sia: viaggiando.

Voyager Malesia: tra città, natura e culture millenarie

Parkland e le Torri Petronas illuminate al crepuscolo, Kuala Lumpur, Malesia

Dalla raffinatezza coloniale di Malacca alle metropoli moderne, fino alle giungle primordiali del Taman Negara, il tour di gruppo Voyager Malesia è un condensato dell’anima asiatica. Otto giorni di viaggio attraverso città multiculturali, foreste tropicali e tradizioni ancora vive.

Si parte da Malacca, Patrimonio UNESCO, dove si esplorano le vie storiche a bordo dei trishaw, si naviga sul fiume e si cena in ristoranti affacciati sull’acqua. Da lì, tappa a Kuala Lumpur, capitale sospesa tra grattacieli e templi.

Qui, per salutare il nuovo anno, è prevista un’esclusiva cena di Capodanno presso il ristorante girevole Orbit, in cima alla KL Tower, torre della telecomunicazione alta più di 400 metri nel centro della capitale. Da qui si potranno ammirare i fuochi artificiali da una posizione privilegiata.

Poi la natura prende il sopravvento: nel Taman Negara National Park, una delle foreste più antiche del mondo, si incontrano le comunità degli Orang Asli e si esplora la giungla con ranger locali. Le Cameron Highlands offrono un paesaggio più morbido, fatto di piantagioni di tè e colline verdissime, mentre a Bukit Merah si visita il centro di conservazione degli orangutan. Il viaggio termina a Penang, con le sue strade intrise di arte e spezie. A Georgetown, tra i templi di Kek Lok Si e Khoo Kongsi, l’atmosfera coloniale si fonde con la creatività contemporanea.

Rovaniemi Explorer: Capodanno tra neve, silenzio e magia artica

Il bianco, in Lapponia, non è solo un colore: è una luce che avvolge tutto. A Rovaniemi, capitale del Grande Nord e casa ufficiale di Babbo Natale, l’inverno diventa un’esperienza sensoriale. Qui, dove il Circolo Polare Artico segna il confine tra realtà e leggenda, il tour Rovaniemi Explorer trasforma il Capodanno in un viaggio verso l’essenza della natura.

Il programma (4 o 5 giorni) inizia con un volo diretto da Milano, Roma o Verona, e prosegue al Vaattunki Wilderness Resort, rifugio immerso tra betulle e pini innevati, a pochi minuti dalla città. Le giornate alternano avventura e contemplazione: una corsa su slitte trainate dagli husky, un’escursione in motoslitta tra le foreste boreali, un pranzo cucinato sul fuoco. Al tramonto, il cielo si accende: la cena in una Kota tradizionale e l’attesa dell’aurora boreale regalano momenti irripetibili. Il resort, con le sue Panorama Hut vetrate, sauna e mini-piscina esterna, è il rifugio ideale per chi sogna un Capodanno intimo e diverso. Un luogo dove il silenzio ovattato e la luce artica scandiscono l’inizio di un nuovo ciclo.

Ghiaccio e Aurore: emozioni artiche sotto il cielo di Rovaniemi

Sempre in Lapponia, il tour Ghiaccio e Aurore propone un soggiorno breve ma intenso (4 o 5 giorni) per vivere la magia del nord in versione più avventurosa. Anche in questo caso si vola direttamente da Milano, Roma o Verona verso Rovaniemi per raggiungere il Vaattunki Wilderness Resort, dove il legame con la natura è protagonista.

Si parte con una giornata dedicata alla motoslitta tra fiumi ghiacciati e boschi immacolati. A pranzo, una zuppa calda preparata sul fuoco accompagna la tradizionale pesca sul ghiaccio, un rito antico che unisce pazienza e silenzio. La sera, l’esperienza più suggestiva: l’Aurora Ice Floating, dove si galleggia tra i riflessi del ghiaccio in un silenzio irreale, avvolti da tute termiche sotto lo spettacolo dell’aurora boreale. Sauna, jacuzzi riscaldata e chalet panoramici completano l’esperienza: un modo unico di vivere il Capodanno in una dimensione sospesa tra sogno e realtà.

Voyager Ceylon: l’anima autentica dello Sri Lanka

Colombo è la capitale commerciale e la città più grande dello Sri Lanka

Un viaggio che è scoperta, emozione e spiritualità. Voyager Ceylon, tour di gruppo di 9 giorni e 7 notti, attraversa l’isola del sorriso svelandone l’essenza: natura selvaggia, antichi templi e volti che raccontano accoglienza. Dalla vitalità di Colombo, dove profumi d’incenso e modernità si mescolano tra templi e viali oceanici, si parte verso il sud per raggiungere Galle, città coloniale affacciata sul mare, e poi Yala, dove il safari nel parco nazionale regala incontri unici con elefanti e leopardi.

Nel cuore del Parco Nazionale di Yala, al Cinnamon Wild Yala, la cena di Capodanno si svolge in un ambiente accogliente e curato nei dettagli, dove materiali naturali e luci soffuse contribuiscono a creare un’atmosfera rilassata e piacevole, perfetta per festeggiare in tranquillità.

A seguire, il treno panoramico da Ella a Nanu Oya è una delle esperienze destinare a rimanere nel cuore del viaggiatore: tra piantagioni di tè e vallate infinite, il paesaggio si trasforma in un susseguirsi di cartoline. A Hatton si entra nel cuore delle coltivazioni di tè, seguendo i gesti antichi delle raccoglitrici, prima di raggiungere Kandy, città sacra e raffinata, custode del celebre Tempio del Dente di Buddha. Tra spiritualità e natura, il tour prosegue verso Dambulla e Sigiriya, la leggendaria Roccia del Leone, simbolo dello Sri Lanka e patrimonio UNESCO.

Ogni tappa alterna cultura e relax, con momenti di trekking, trattamenti ayurvedici e incontri autentici nei villaggi locali. Voyager Ceylon è un viaggio completo, pensato per chi cerca meraviglia e umanità.

Magic Sri Lanka: storia, spiritualità e natura tropicale

Per chi ha più tempo, dieci giorni sono perfetti per iniziare a conoscere lo Sri Lanka nella sua interezza, tra antiche capitali, paesaggi montani e parchi naturali popolati da elefanti e leopardi. Il tour di gruppo Magic Sri Lanka svela l’anima dell’isola attraverso un itinerario sempre in equilibrio tra cultura e natura.

Da Colombo si raggiunge Dambulla, dove il Tempio d’Oro, complesso rupestre patrimonio UNESCO, introduce al misticismo buddhista. È qui che il Tropical Life Resort invita i propri ospiti ad accogliere l’arrivo del nuovo anno con una serata all’insegna dell’eleganza e del relax.

Poi la maestosa Roccia di Sigiriya, i resti di Polonnaruwa e il fascino spirituale di Kandy, con il Tempio del Dente del Buddha e il giardino botanico di Peradeniya, uno dei più belli d’Asia. Le tappe successive toccano Nuwara Eliya e le sue piantagioni di tè, Ella con il celebre ponte a nove archi, e Kataragama, città sacra condivisa da più religioni. Il viaggio culmina al Parco Nazionale di Yala, durante un safari tra scenari selvaggi e fauna endemica.

L’ultima tappa riporta a Colombo, dove modernità e tradizione convivono. Magic Sri Lanka è un itinerario che racchiude la varietà e la grazia di un Paese in cui storia e spiritualità si intrecciano in modo indissolubile.

Voyager Inka: tra civiltà antiche e natura andina

Infine, un tour di gruppo di undici giorni e dieci notti per accogliere il nuovo anno nel cuore delle Ande. Voyager Inka attraversa il Perù tra città coloniali, siti archeologici e paesaggi spettacolari. Si parte da Lima, metropoli sul Pacifico, per volare ad Arequipa, la “città bianca”, dove il Monastero di Santa Catalina e la mummia Juanita raccontano la storia del Paese. La strada prosegue verso la Valle del Colca, tra vette e greggi di alpaca, fino al belvedere della Cruz del Condor, dove questi rapaci planano su canyon profondissimi.

Da qui il viaggio tocca Puno e il Lago Titicaca, il più alto navigabile del mondo, con visita alle isole degli Uros e di Taquile, tra artigianato e cultura quechua. Dopo la tappa alle Chullpas di Sillustani, torri funerarie preincaiche, si attraversa la Cordigliera delle Ande fino alla Valle Sacra, tra villaggi, templi e campi di mais.

Il Capodanno si celebra qui, tra tradizioni locali e atmosfere incantate. Nel silenzio di questi luoghi, dove le Ande custodiscono antichi segreti e il cielo si veste di stelle, si brinda con il mate de coca, si condividono storie sotto il cielo andino e, per chi lo desidera, si partecipa a piccoli rituali locali di buon auspicio.

Il giorno seguente si visita Chinchero, le Saline di Maras, Moray e Ollantaytambo, da cui si prende il treno per Aguas Calientes, ai piedi di Machu Picchu. La città perduta degli Inca, sospesa tra nuvole e giungla, è il punto più alto, simbolicamente e geograficamente, del viaggio. L’itinerario si conclude a Cusco, antica capitale imperiale, dove convivono pietre incaiche e chiese barocche. Ultima tappa, Lima, con la visita del Museo Larco e del centro coloniale. Un percorso che unisce la memoria del passato e la forza della natura andina, perfetto per chi cerca un Capodanno di scoperta e autenticità lontano da casa.