Val d’Ega: il cuore delle Dolomiti batte tutto l’anno

Nel cuore delle Dolomiti c’è un lago dai mille colori, nato da una leggenda. Si narra infatti che qui vivesse una bellissima ninfa, il cui canto fece innamorare uno stregone.

Le Dolomiti, Patrimonio Unesco

Per conquistarla, il mago chiese aiuto a una strega, che gli consigliò di travestirsi da venditore di gioielli, stendere un arcobaleno tra i massicci dolomitici dal Catinaccio al Latemar, per poi raggiungere il lago e rapire l’amata. La ninfa rimase estasiata di fronte all’arcobaleno colorato di gemme preziose, ma presto si accorse della presenza del mago e si immerse nuovamente nell’acqua per non farsi vedere mai più. Lo stregone, distrutto dalle pene d’amore, strappò l’arcobaleno dal cielo, lo scaraventò a terra e gettò tutte le pietre preziose nell’acqua. Nacque così la fama del lago di Carezza, o "Regenbogensee", il Lago dell'Arcobaleno, famoso per le sue acque turchesi e la splendida cornice montuosa delle Dolomiti.

Ai piedi del Catinaccio

Siamo nel cuore del patrimonio Unesco, a una trentina di chilometri da Bolzano: la magica atmosfera del lago e dello storico Grand Hotel al Passo di Costalunga ha incantato in passato l’imperatrice Sissi, Churchill e Agatha Christie e oggi continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo. Il paesino turistico nato a 1600 metri d’altezza a pochi passi dal lago di montagna, oggi il punto di partenza di mille escursioni a piedi e in bicicletta, diventa in inverno l'area sciistica per famiglie più soleggiata dell'Alto Adige.

La Val d’Ega, sci e molto altro

Oltre 90 chilometri di piste innevate, impianti di risalita con 500 chilometri di sentieri tracciati, boschi, rifugi e malghe all’ombra del Catinaccio, del Latemar e dello Sciliar. L’ampia valle altoatesina conta tre comuni (Nova Ponente, Nova Levante e Cornaredo all’Isarco) e sette paesi con ottomila abitanti.

Il Latemar

Per gli amanti della neve c’è l’imbarazzo della scelta fra due aree Dolomiti Superski, Latemar a Obereggen e Carezza, con un totale di 90 chilometri di piste, 80 chilometri di piste da sci di fondo, 160 di sentieri escursionistici invernali battuti, 150 di escursioni con le racchette da neve, 3 piste da slittino e 2 snowpark. Ma la Val d’Ega significa vacanza tutto l’anno, con escursioni guidate lungo i suoi sentieri, 4 vie ferrate, 210 tracciati per le mountain bike, e poi il bike park, oltre a due campi da golf. E tante altre cose da fare, lungo i sentieri delle stelle o all’osservatorio astronomico, e alla scoperta della montagna autentica con i suoi contadini, di maso in maso.

Bellezza eterna

Pallide durante il giorno sotto la luce del sole, rosa al tramonto. Uno spettacolo da contemplare grande 142mila ettari: questa è la misura della superficie dell’area dolomitica che nel 2009 è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il Catinaccio e il Latemar si stagliano sulla valle, mentre l’imponente gola del Bletterbach scava nelle rocce ai piedi del Corno Bianco, mettendo a nudo intere ere geologiche: insieme ai Parchi Naturali Sciliar-Catinaccio, Fanes-Sennes-Braies, Tre Cime e Puez-Odle, i monumenti dolomitici della Val d’Ega fanno parte delle Dolomiti dell’Alto Adige, un’eredità lasciata alla terra, unica al mondo.

La Laurins Lounge, punto di partenza di tante escursioni sul Catinaccio

Tante le passeggiate comode e i punti suggestivi. Tra le novità c’è la Laurins Lounge, punto panoramico a duemila metri, moderno rifugio con ottima cucina e una terrazza con vista mozzafiato, raggiungibile comodamente con la moderna cabinovia "König Laurin" da Nova Levante. Il viaggio con vista spettacolare sulle Dolomiti merita: il progetto dell'impianto di risalita con la stazione a monte “invisibile”, progettata dall’apprezzato architetto altoatesino Werner Tscholl, è stato realizzato sotto il Rosengarten/Catinaccio in soli sette mesi.

Il Rifugio Paolina (2125 m) si trova invece ai piedi della Roda di Vael ed è raggiungibile a piedi partendo dal Passo di Costalunga (1745 m) o dalla strada che porta al Passo Nigra (1688 m). Anche in questo caso ci si può muovere comodamente con la seggiovia Paolina.

La seggiovia per il Rifugio Paolina

Da qui parte un’escursione facile sui panoramici sentieri di montagna ai piedi del Catinaccio. Il punto culminante dell'intero percorso è la visita al Monumento Christomannos: una maestosa aquila in bronzo, eretta in onore di Theodor Christomannos, pioniere del turismo nelle Dolomiti. Dal monumento si apre una vista spettacolare sulla Val di Fassa e la Val d’Ega, fino al maestoso gruppo del Latemar.

Mindfulness

Mindful.Latemar è il primo sentiero immersivo di Mindfulness realizzato sulle Alpi. Si trova a Obereggen lungo il sentiero circolare sul monte Golfrion, nel cuore delle Dolomiti a 1872 metri di altitudine.

Mindful Latemar

E’ nato su una collina formata dalla tempesta Vaia nel novembre 2018, che ha abbattuto tutti gli alberi, ed è simbolo di resilienza e rinascita. Il percorso di consapevolezza è stato ideato dallo psicologo del benessere e istruttore di Mindfulness Thomas Bernagozzi: prevede 18 esercizi di Mindfulness in questo luogo speciale, un percorso facile ma intenso fra camminate consapevoli, sedute, panchine per imparare a “lasciare andare”.

Thomas Bernagozzi all'ingresso del percorso Mindful Latemar

Basta superare un portale per immergersi in un percorso di meditazione con un focus speciale sul corpo e gli elementi della natura, all’ombra dell’imponente Latemar. E rimettersi in cammino, rallentare, respirare e ricentrarsi, in armonia con l’ambiente circostante.

Di maso in maso: a scuola di canederli

Anna Maria del maso Kronlechnerhof è un'agricoltrice per passione. Sul suo maso a Nova Levante ci sono diversi animali e d'estate ha un colorato giardino dove crescono diversi tipi di verdure e frutta.

Lezione di canederli con Anna Maria

Dopo un breve tour sul maso comincia la “lezione” di canederli, dove ognuno può e cucinare e infine mangiare. Gli ingredienti sono quelli semplici della cucina e dell’orto: pane secco, formaggio, erba cipollina, porro, prezzemolo, burro, uova e speck, con le varianti della rapa rossa, degli spinaci o della zucca.

Lezione di canederli con Anna Maria

Dopo avere fatto polpette, i canederli sono pronti per finire in pentola o, come preferisce Anna Maria, essere cotti al vapore per 20 minuti, per venire poi conditi col burro e formaggio, accompagnati dall’insalata del suo orto.

Il progetto Eggental taste local e la permacultura

Scoprire i giardini di permacultura (un metodo di progettazione di insediamenti umani sostenibili) del maso Eisath con una visita guidata dal contadino Michael Pfeifer, co-iniziatore del progetto, approfondire i metodi di coltivazione e lasciarsi ispirare dalla varietà di antiche specie di frutta e verdura. Un’occasione per conoscere questo mondo e vivere l'armonia tra tradizione e innovazione.

Michael Pfeifer

Michael produce 500 diverse varietà di verdure, erbe, cereali. “Il concetto dell’agricoltura permanente è nato in Australia, si riferisce alla cura della terra, dell’uomo e degli altri”, racconta. Nei 2 ettari del suo maso, 1,6 è a prato, mentre 4mila metri quadrati sono a orto, con 17 pecore che mangiano la loro erba. E poi c’è il bosco, altri 4 ettari.

“Tutto il maso è un’organizzazione circolare, un ecosistema - continua Michael -. Non usiamo pesticidi o chimica, facciamo tutto a mano.Il 95% della nostra verdura finisce in gastronomia: abbiamo formato un gruppo di 15 contadini che produce per questo. Oggi lavoriamo con 10 chef. Apparteniamo anche all’associazione sementi e verdure antiche”. I turisti possono visitare l’orto, dove le verdure sono alternate ai fiori perché gli insetti dei secondi mangino i parassiti dei primi. E ci si può sbizzarrire tra 30 varietà di carote o 140 di pomodori.

Val d'Ega

Il Törggelen

E’ un’usanza dalle origini antiche che nasce dalla vita contadina: dopo la vendemmia, i contadini si riunivano nelle cantine per festeggiare il raccolto, gustando vino novello e prodotti tipici della stagione. Accanto al vino, le protagoniste sono le castagne arrostite sul fuoco vivo. All’appuntamento si gusta il Suser, il succo d’uva appena fermentato, e per concludere in dolcezza arrivano i celebri Krapfen tirolesi, ripieni di marmellata di albicocche o di mirtilli. L’usanza viene replicata ancora oggi per gli ospiti dell’Hotel Moseralm di Carezza, ai piedi del Rosengarten e del Latemar, uno dei simboli dell’accoglienza in Val d’Ega.

Moseralm

Nato dove un tempo c'era solo una piccola baita di montagna appartenente al maso Moserhof, oggi è un 4 stelle di lusso con spa che non ha perso le radici, proponendo ogni giorno, oltre alle attività escursionistiche e ai rituali della sauna o del percorso a piedi nudi nel ruscello, pillole della tradizione, con focus sulla lingua, i costumi, le ricette. Qui in origine in estate si conservava il fieno, mentre in inverno la baita rimaneva vuota. Siegfried Auer, uno dei dodici figli del Moserhof, tornò a Nova Levante nel 1949 dopo dieci anni al fronte e come prigioniero di guerra in Russia. Al lavoro in baita incontrò la sua futura moglie Filomena. Negli anni successivi, iniziarono a ricevere ospiti e continuarono ad ampliare il rifugio, per arrivare ad oggi con gli eredi Magdalena e Michael.

Il Duomo delle Dolomiti

Il Santuario della Madonna di Pietralba, a 1520 metri sul livello del mare, ebbe origine dall’apparizione della Madonna all’eremita Leonhard Weißensteiner.

Il Duomo delle Dolomiti

Nel 1553, infatti, il contadino, dopo essere precipitato in un profondo burrone, vide comparire la Vergine Maria. In onore del salvataggio l’eremita costruì una cappella che venne successivamente ampliata e che rappresenta oggi un suggestivo luogo di pellegrinaggio da cui la località vicino a Monte San Pietro prende il nome. L’attuale basilica, in stile barocco, fu completata nel Seicento e nei secoli successivi. Nel 1787 l’imperatore Giuseppe II soppresse chiesa e convento per incamerarne i beni, ma l’ordine fu eseguito solo parzialmente.

Il Santuario della Madonna di Pietralba

Il culto crebbe fino a giorni nostri: il momento più glorioso del santuario fu la visita nel 1988 di Papa Giovanni Paolo II, che qui incontrò le popolazioni di lingua tedesca, italiana, ladina, tutti insieme. Percorrendo un sentiero nel bosco si può raggiungere in mezz’ora l’eremo di Leonardo, dove secondo la pia tradizione la Madonna apparve al contadino.

Il Maso Kreuz e la chiesetta di Sant’Elena

A Nova Ponente, si può raggiungere in auto o con una comoda passeggiata fra i campi e le mucche al pascolo. Il panorama è assicurato, ma anche il gusto e la storia non deluderanno.

La chiesetta di Sant'Elena

La chiesetta di Sant’Elena, spesso cornice di matrimoni, è un piccolo scrigno inatteso di affreschi sfarzosi, capolavori della scuola pittorica quattrocentesca di Bolzano. E’ la più bella tra le chiese di montagna, con Catinaccio, Pale di San Martino e Latemar a farle da sfondo. Chiesa e maso hanno radici antiche: vengono menzionati addirittura nel 1300. Attaccata alla chiesa si trova la trattoria Kreuzhof, detta anche Lien Hof: maso Sant’Elena. Rosa e il marito Giovanni hanno le chiavi della chiesa, si occupano delle aperture e delle pulizie.

Rosa e Giovanni del Maso Kreuz

E naturalmente stanno ai fornelli, servono ai tavoli e sorridono, instancabili. Qui l’atmosfera sembra essersi fermata, fra tavole in legno sotto il porticato e sparse qua e là, ma anche all’interno, a ridosso delle vetrate che si affacciano sul panorama. I piatti, ottimi, abbondanti e al prezzo giusto, arrivano tutti dalla tradizione altoatesina: taglieri di speck e formaggio, salsiccia e crauti, minestra d’orzo e omelette con formaggio o marmellata.

I ravioli alla ricotta

Piatto forte, i ravioli fatti in casa con ripieno di ricotta, da far seguire dallo strudel di mele.

Qualche numero

Sole e stelle, natura, paesaggio, cultura della sostenibilità e vicinanza alla viabilità e alla rete di trasporto di Bolzano sono i punti forti del turismo in Val d’Ega, buono in tutte le stagioni. I numeri lo dimostrano: 5mila posti letto in 217 strutture ricettive, 19 hotel di qualità nella fascia 4 stelle/4s, 140 piccoli agriturismi a conduzione familiare, 160mila arrivi e 750mila pernottamenti equamente suddivisi fra inverno ed estate.