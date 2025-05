Tunisia, dove il Mediterraneo incontra il Sahara

A circa due ore di volo dall’Italia, la Tunisia è una destinazione ideale tutto l’anno. Spiagge bianche, mare cristallino e tanti luoghi da esplorare per immergersi nella storia e nella cultura locale. E poi c’è lui, il deserto del Sahara: maestoso, silenzioso, capace di togliere il fiato.

Con 1.300 chilometri di costa baciata dal sole per oltre 300 giorni l’anno e una tradizione termale che affonda le radici nell’antichità, dai Cartaginesi ai Romani, la Tunisia è un punto d’incontro tra mondi. Le rovine di Cartagine, i vicoli animati dei suq di Tunisi, i minareti che si stagliano contro il cielo limpido e le distese sabbiose che si perdono all’orizzonte raccontano un affascinante intreccio di influenze africane, arabe ed europee.

Piccola ma sorprendente, tra i Paesi più moderni del mondo arabo, la Tunisia incanta con la sua luce inconfondibile e con paesaggi che cambiano a ogni curva, grazie alla posizione unica tra il Sahara e il Mar Mediterraneo. Dalle case bianche di Djerba all’atmosfera vivace di Hammamet, fino alla quiete marina di Mahdia, ogni luogo regala un’esperienza autentica, fatta di colori, profumi esotici e grande accoglienza.

Scoprire la Tunisia con Eden Viaggi è semplice: puoi partire dai principali aeroporti italiani e vivere un’esperienza che unisce qualità e accessibilità, la soluzione ideale per chi desidera un’avventura lontana senza spendere troppo. Attenzione: per entrare in Tunisia è di nuovo necessario il passaporto.

Tra mare e deserto, benessere e avventura

La Tunisia sorprende con una varietà di esperienze che rende ogni soggiorno unico. Si può partire alla scoperta di città millenarie e, il giorno dopo, avventurarsi tra le dune del Sahara a bordo di una jeep o sul dorso di un dromedario. C’è chi cerca quiete, lasciandosi cullare dal mare e chi invece sceglie l’adrenalina sfrecciando in quad tra le oasi e i villaggi berberi, ammirando laghi salati e rilievi montuosi da una prospettiva sorprendente.

In ogni angolo, la Tunisia racconta sé stessa anche a tavola, con una cucina dai profumi intensi, dai sapori che fondono Oriente e Occidente in un equilibrio perfetto. Djerba, Zarzis e la costa tunisina — da Monastir a Hammamet, da Sousse fino a Mahdia — offrono scorci autentici, dove ogni esperienza, dal semplice incontro con i locali a un’escursione tra antiche rovine, diventa un viaggio nei sensi e nella memoria.

Djerba: l’isola tra mare, storia e tradizione

Anticamente conosciuta come Meninx, Djerba è identificata da alcuni studiosi con l’Isola dei Lotofagi dove, secondo l’Odissea, approdò Ulisse. E’ il posto ideale per rilassarsi tra spiagge sabbiose, calde acque mediterranee e fenicotteri rosa. Meta gettonatissima dallo star system negli anni Settanta, ancora oggi è una destinazione con un’atmosfera unica.

Qui anche il divertimento è di casa. Dai colorati souk ai casinò, passando per locali curati e mercati brulicanti di vita, le occasioni per svagarsi non mancano. Dove gustare il miglior pesce? Al mercato di Houmt-Souk, la capitale dell’isola: qui si sceglie direttamente il proprio bottino – con specialità come polpi e orate – e lo si fa grigliare sul momento in uno dei tanti ristorantini locali. Passeggiando tra le vie, si incontrano i tradizionali menzel, le tipiche case bianche con patio e cupole, simbolo dell’architettura locale.

A sud, nel villaggio di Guellala – il cui nome berbero significa "vasai" – la ceramica è arte, tradizione e identità. Ad agosto, il Festival della Terracotta anima le strade: si possono acquistare pezzi unici e assistere alla lavorazione dal vivo degli artigiani. Il museo di Guellala, ospitato in un antico santuario, custodisce costumi berberi, arredi storici e oggetti tradizionali. L’isola conserva anche importanti testimonianze del passato, dai resti romani alle influenze arabe, in un mosaico di culture che continua a raccontare la sua storia. Imperdibile un'escursione nel deserto: tra canyon, palmeti e cascate si vive l’anima selvaggia della Tunisia.

Zarzis, acque limpide e suggestioni d’Oriente

Poco distante da Djerba, sulla terraferma, si trova la cittadina di Zarzis, tra spiagge di sabbia bianchissima e un mare turchese che solo il Mediterraneo sa regalare. Djerba e Zarzis hanno inoltre il grande vantaggio di trovarsi a breve distanza dai primi siti sahariani e dagli straordinari paesaggi del cosiddetto “deserto di pietra”. Per chi desidera una vacanza tra avventura e mare, questa è un’ottima scelta: si possono esplorare le meraviglie del Sahara, visitare cittadine e villaggi berberi, e poi concedersi alcuni giorni di puro benessere, ammirando l’orizzonte da una spiaggia incantevole.

Hammamet, Monastir, Sousse e Mahdia: il fascino della costa tunisina

Nella parte orientale del Paese si estende la Costa Tunisina, una sequenza di località balneari, ognuna con un’anima diversa. Hammamet, tra le più amate, affascina con la sua Medina ricca di botteghe, le spiagge dorate lambite da acque cristalline, i famosissimi hammam (da cui prende il nome la città) e una vita notturna vivace e sofisticata. Yasmine Hammamet è, la moderna “Medina turistica” nonché il cuore dell'intrattenimento, con parchi, locali e attrazioni per tutti.

Più a sud, Monastir e Sousse affiancano al fascino delle spiagge una profonda ricchezza storica. A Sousse, la grande Medina e i souk animati convivono con resort moderni e una lunga tradizione di ospitalità. Monastir custodisce una delle più belle fortezze del paese, il Ribat, affacciato sul mare, spostandosi verso sud est Mahdia è una perla discreta e affascinante. Borgo di pescatori dallo spirito autentico, con case bianche e porte azzurre che ricordano Sidi Bou Said, è il luogo perfetto per chi cerca quiete, mare limpido e atmosfere da mille e una notte. Ideale anche come base per visitare El Jem, il grandioso anfiteatro romano patrimonio UNESCO.

Una destinazione che conviene

Partire per la Tunisia con Eden Viaggi significa scegliere una vacanza semplice e senza pensieri: i collegamenti dall’Italia sono diretti, comodi e frequenti, mentre le strutture, selezionate con cura dai controller Eden, garantiscono qualità a prezzi accessibili. La maggior parte delle proposte comprende soluzioni con formula all inclusive, a cui restano solo da aggiungere le tante escursioni che possono essere vissute in loco. In Tunisia ogni giornata profuma di tè alla menta, si colora delle spezie nei mercati e regala il calore autentico di una terra che accoglie e sorprende. E si torna a casa con la valigia piena di ricordi, di souvenir e la voglia di pianificare il prossimo viaggio.