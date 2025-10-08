Tra cielo e sabbia, Varadero svela l’anima più raffinata di Cuba

A due ore dall’Avana, la penisola di Hicacos si allunga nel mare con una lingua di sabbia dorata tra le più spettacolari dei Caraibi. Varadero, la località balneare più celebre di Cuba, concentra in venti chilometri tutto ciò che si può desiderare da una vacanza tropicale: resort all inclusive, ristoranti, locali, sport acquatici e una spiaggia che da sola vale il viaggio.

Varadero è la porta d’accesso ideale per esplorare l’isola più grande dei Caraibi: è il volto più disteso di Cuba, ma conserva intatto il suo fascino autentico. La natura rigogliosa convive con un patrimonio storico e culturale che affonda le radici nella tradizione coloniale e nella vivacità afro-cubana. Da qui si raggiungono facilmente L’Avana, con i suoi palazzi d’epoca e le auto anni Cinquanta, oppure Trinidad, gioiello architettonico del XVI secolo, e la Valle di Viñales, dove il tempo sembra essersi fermato tra piantagioni di tabacco e mogotes di roccia calcarea.

Un viaggio a Cuba non è solo mare e palme: è musica, arte e un ritmo di vita che contagia. Vivere Varadero in uno dei resort selezionati da Presstour by Turisanda significa entrare in contatto con questa doppia anima. Si può passare dalle piantagioni di tabacco della Valle di Viñales alle strade acciottolate di Trinidad, dove le case color pastello raccontano cinque secoli di storia, per poi tornare di fronte al mare più spettacolare dei Caraibi, tra una partita a golf e un pomeriggio di benessere in spa.

Meliá Internacional Varadero: modernità vista oceano

Affacciato su un piccolo promontorio, il Meliá Internacional Varadero incarna la nuova generazione del lusso cubano. L’architettura scenografica, con l’ampia lobby e gli ascensori panoramici che si aprono su una laguna artificiale circondata da giardini tropicali, unisce design e leggerezza.

Le sei piscine, gli spazi verdi e la varietà gastronomica (che spazia dalla cucina tradizionale cubana alle proposte fusion internazionali) definiscono un’esperienza pensata per coppie e famiglie, fatta di comfort e libertà. L’atmosfera si anima con spettacoli serali, corsi di yoga al tramonto e sport acquatici come immersioni e snorkeling.

All’undicesimo piano, la YHI Spa è il tempio del benessere: 890 metri quadrati dedicati al relax, con sauna, bagno turco, vasche idromassaggio e una piscina a sfioro che domina la spiaggia di Varadero.

Chi cerca un trattamento su misura può scegliere l’esperienza offerta dal The Level o dal The Level Adults Only, che include check-in riservato, lounge privata, servizio in camera 24 ore e accesso prioritario a ristoranti e attività sportive. E per gli appassionati di golf sono previsti pacchetti dedicati e convenzioni con i migliori campi della zona.

Meliá Las Américas: il paradiso degli adulti

Direttamente sulla spiaggia, circondato da una vegetazione rigogliosa e dai campi da golf, il Meliá Las Américas è un resort riservato a soli adulti, pensato per chi cerca tranquillità, privacy e un servizio impeccabile. È l’unico hotel di Varadero con accesso diretto al Varadero Golf Club, con le sue 18 buche, raccomandato dall’associazione internazionale IAGTO per la qualità dei suoi programmi e servizi dedicati ai giocatori.

Il resort propone quattro piscine, due delle quali riservate agli ospiti The Level, e numerose attività sportive: windsurf, canoa, catamarano, yoga e tai chi. L’atmosfera è quella di un’eleganza discreta, senza eccessi ma con tutto ciò che serve per un soggiorno impeccabile.

L’offerta gastronomica è ampia: un ristorante a buffet con show cooking, diversi ristoranti à la carte con specialità creole, internazionali, giapponesi e mediterranee. Chi desidera coccolarsi ulteriormente può usufruire del centro massaggi, del salone di bellezza o dei servizi personalizzati The Level, con spazi e attenzioni dedicati.

Paradisus Varadero: lusso silenzioso

Sulla spiaggia più scenografica di Varadero, il Paradisus Varadero si distingue per l’atmosfera di quiete che lo pervade. L’architettura si integra armoniosamente con la vegetazione tropicale, creando spazi ariosi e luminosi dove il mare è sempre protagonista. È un resort che riflette la nuova idea di lusso cubano: discreto, elegante, profondamente legato all’ambiente che lo circonda.

Le suite Royal Service e The Reserve offrono esperienze personalizzate e servizi dedicati, pensati per garantire privacy e comfort assoluto. Le proposte gastronomiche raccontano un viaggio attraverso i sapori del mondo: ristoranti gourmet, cucine mediterranee e asiatiche, specialità cubane reinterpretate con creatività e bar tematici dove gustare cocktail al ritmo della musica caraibica.

La YHI Spa è un rifugio sospeso tra profumi di legni e olii tropicali, con trattamenti olistici e una piscina panoramica affacciata sulla sabbia bianca. Le attività non mancano: vela, windsurf, snorkeling, tennis, tiro con l’arco e lezioni di danza cubana scandiscono le giornate, mentre i più giovani trovano nella Kids Zone un mondo su misura, dal baby club alle aree videogame.

Un’isola, mille esperienze

Cuba è un arcipelago di emozioni. L’Avana con i suoi palazzi d’epoca e la musica che vibra in ogni cortile, Viñales con le piantagioni di tabacco che profumano di terra rossa, Trinidad con le sue strade lastricate e Varadero, dove il mare detta il ritmo e la sabbia racconta la leggerezza tra una partita di golf e un mojito al tramonto. Nei resort selezionati da Presstour by Turisanda, il viaggio assume un ritmo diverso: quello di chi vuole scoprire un’isola autentica, ma senza rinunciare a tutti i comfort del lusso moderno.