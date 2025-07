Tivoli resort, il borgo chic che incanta l’alto l’Adriatico

Tra le falesie a strapiombo sul Golfo di Trieste e le acque limpide azzurro intenso dell’alto Adriatico, c’è un luogo dove ogni dettaglio invita al benessere. Il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa – prima proprietà italiana del gruppo portoghese Tivoli Hotels & Resorts – incastonato nell’esclusiva baia di Portopiccolo è un borghetto eco-chic, affacciato sul mare e interdetto alla circolazione delle auto.

Il resort è un rifugio elegante e silenzioso, dove architettura e natura si fondono in perfetto equilibrio. Portopiccolo, a cavallo tra Italia e Slovenia, dista meno di mezz’ora da Trieste. Qui, lontano dalla frenesia della quotidianità, fra gli yacht ancorati nel porticciolo e i negozietti eleganti, il gruppo Tivoli ha realizzato la sua idea di “Timeless Hospitality”. Cosmopolita e radicata nel territorio al tempo stesso.

Una veduta aerea del Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa

Il resort offre 58 camere e suite, arredate con materiali pregiati e palette naturali che richiamano le tonalità della pietra carsica e del mare. La vista godibile dalle finestre spazia invece dal porticciolo alla riserva naturale delle falesie di Duino. Si aggiungono 25 appartamenti panoramici, dislocati nel borgo e pensati per chi cerca privacy e autonomia, senza rinunciare ai servizi di una struttura a cinque stelle.

Tivoli Portopiccolo è anche lifestyle contemporaneo. A dimostrarlo la collaborazione con Purobeach, beach club internazionale di Purogroup, che per il secondo anno consecutivo porta sul litorale triestino un’esperienza di lusso disinvolto, tra daybed, cocktail creativi e musica lounge. Riconosciuto con i prestigiosi “Tre Ombrelloni Gold” per location, servizi, design, offerta gastronomica e atmosfera, il Purobeach è un luogo dove stile e territorio dialogano in armonia. Ne è un esempio la rassegna “A Local Feeling”, lanciata nel giugno 2025, in cui ogni domenica, tre produttori locali presentano al Puro Bar le loro etichette, trasformando l’aperitivo in un racconto del Carso in chiave enologica.

Purobeach, beach club internazionale di Purogroup

La proposta gastronomica è un altro fiore all’occhiello. Al Puro Restaurant vengono serviti classici della tradizione italiana e triestina, accostati a piatti di provenienza spagnola. Il risultato è un menu tutt’altro che scontato, in cui prodotti e sapori locali evocano il litorale adriatico attraverso pietanze come il baccalà mantecato e le sarde in saor, accanto a specialità castigliane, come le crocchette di jamón ibérico.

Il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa è quindi una destinazione nella destinazione. Ideale per chi cerca una fuga rilassante e desidera esplorare i dintorni, con Trieste, il Castello di Miramare, Venezia e la Slovenia a pochi chilometri di distanza. Un luogo dove l’eleganza si riflette nella cura dei dettagli, nell’equilibrio tra comfort e paesaggio e nella promessa – mantenuta – di un’ospitalità impeccabile e raffinata.