I migliori 25 itinerari a piedi d'Europa per l'autunno: 7 sono italiani, ecco quali e dove sono

Ogni autunno ha i suoi pellegrini. Sono quelli che, quando la calura svanisce e i sentieri tornano praticabili, tirano fuori gli scarponi e vanno a cercare il silenzio.

Quest’anno, a chiamarli a raccolta è The Times, che nella sua selezione delle 25 migliori camminate d’autunno in Europa mette in prima fila (e con motivazioni precise) l’Italia.

Non per caso, ma perché nessun altro Paese riesce a condensare in pochi chilometri paesaggi, storia e sapori con una tale naturalezza.

1. Puglia e Basilicata: dove la luce non finisce mai

Per il quotidiano britannico, il sud italiano è “una rivelazione in ottobre”. E non serve molta immaginazione per capirlo. In Puglia, la luce si ammorbidisce ma non svanisce, scivola sulle scogliere di Otranto e accarezza i trulli di Alberobello, ancora caldi di sole.

Le caratteristiche abitazioni di Alberobello

Da qui si sale lentamente verso Matera, la città che sembra scolpita nella pietra e nella memoria. The Times la cita non solo per la sua bellezza ma per la sua teatralità: camminare tra i Sassi significa letteralmente attraversare i secoli.

2. Amalfi, il sentiero sopra il mondo

Sull’Amalfi coast, la testata britannica celebra l’autunno come “il ritorno della meraviglia”. Dopo l’invasione estiva, le colline tornano a respirare e i sentieri, primo fra tutti il Sentiero degli Dei, si riappropriano del silenzio.

Costiera Amalfitana

Camminare tra Agerola e Positano è come avanzare sospesi tra l’azzurro del mare e il profumo di limone. Qui il cammino non è solo un esercizio fisico ma un’esperienza estetica, quasi contemplativa.

3. Eolie, dove il vulcano detta il passo

Per chi cerca l’Italia selvaggia, la scelta cade sulle Isole Eolie. “Stranamente sottovalutate”, scrive il quotidiano, eppure tra i luoghi più potenti del Mediterraneo. Qui l’autunno regala ancora giornate di luce piena e un mare che riflette i crateri.

Lipari e Salina sono il cuore dell’itinerario, ma è su Vulcano che si vive l’esperienza più forte: la salita al cratere fumante, con il mare che brucia di blu sotto i piedi. È un cammino breve ma intenso, fatto di zolfo, vento e silenzio.

Capofaro a Salina

4. Piemonte, il regno dei sensi

Nel nord, The Times si lascia sedurre dal Piemonte. Non dal lusso, ma dalla terra. Le Langhe vengono raccontate come “una cattedrale del gusto e del cammino”, un paesaggio dove ogni salita porta a un borgo, e ogni borgo a un vino.

Paesaggio delle Langhe

Da queste parti il trekking autunnale è una forma di meditazione gourmand: si attraversano colline gonfie di Nebbiolo, si respira il profumo di tartufo e di legna umida, si sente che la bellezza, per una volta, non è una posa, ma un odore.

5. Alto Adige, la calma delle montagne

Ancora a nord ma questa volta per scoprire il Sudtirol, dove l’autunno è uno stato d’animo. L’Alto Adige compare come rifugio ideale per chi cerca cammini lenti e panorami ordinati, tra boschi, vigneti e paesini sospesi fra Italia e mondo tedesco.

Calici e pedali su e giù per l'Alto Adige (foto Alex Moling)

La testata britannica cita in particolare il Ritten plateau, un altopiano che regala viste ampie sulle Dolomiti e un mosaico di sentieri facili, punteggiati da chiesette e masi in pietra. È qui che il cammino diventa esercizio di calma più che di fatica: si passeggia tra pascoli e filari, ci si ferma in rifugi dove si parla in due lingue e si beve vino bianco davanti a montagne che già si imbiancano.

6. Lombardia, il cammino del gusto

C’è un’altra Italia settentrionale che viene inserita tra le scoperte d’autunno: la Lombardia, “il lato soleggiato delle Alpi”. Qui il viaggio diventa quasi un rituale gastronomico, dove il passo serve a guadagnarsi il bicchiere di Franciacorta e il pranzo gourmet in un rifugio con vista.

Vigneti e paesaggio della Franciacorta

L’itinerario attraversa valli, laghi e borghi rinascimentali, tra palazzi affrescati e sentieri che costeggiano i vigneti.

7. Sardegna, la sfida e il silenzio

Infine la Sardegna, e non una Sardegna da copertina. The Times punta dritto al Selvaggio Blu, 40 km di costa scoscesa tra Baunei e Cala Gonone, che il giornale non esita a definire “il trekking più duro d’Italia”.

Ma dietro la definizione estrema, c’è un riconoscimento: la Sardegna non è solo mare e villaggi vacanza, è una terra che chiede rispetto e restituisce immensità.

La grotta del fico a Cala Gonone

Le altre mete consigliate

Oltre all’Italia, il Times apre la sua mappa autunnale ad altre destinazioni europee dove il cammino diventa racconto. C’è la Grecia delle Cicladi, in cui le mulattiere di marmo conducono da un’isola all’altra tra ulivi e mare ancora tiepido; la Croazia dell’Istria, profumata di tartufo e vino; la Spagna dei cammini tra vigneti e monasteri, e l’Irlanda del vento, dove l’autunno è una carezza ruvida sulla costa di Cork.

Ma a ben guardare, l’anima del viaggio resta mediterranea: è intorno a questo mare che l’autunno trova la sua vera voce.