Thailandia autentica, il viaggio che trasforma

Non è solo una meta turistica. Chi parte per la Thailandia lo fa per mille ragioni: esplorare, rilassarsi, vivere nuove emozioni. La sua posizione nel cuore della penisola indocinese la rende versatile e ricca di influenze culturali. È il volto dell’Asia più accessibile, sorridente e meno turbolento. Una destinazione esotica che coniuga cultura, natura, shopping, ottimo cibo e un pizzico di avventura.

Ma alla fine c’è sempre qualcosa di più profondo. Forse è la leggerezza che si percepisce ovunque, o l’intreccio costante tra spiritualità e vita quotidiana. Il gesto simbolico del wai, le mani giunte in segno di saluto e rispetto, racchiude l’essenza di un galateo raffinato, appreso fin dall’infanzia. E si trasforma in uno stile di vita che unisce tradizione, accoglienza, pazienza, tolleranza e un’irrinunciabile gioia di vivere. La chiamano Thainess, ovvero "thailandesità".

Questa terra ha radici antiche. Gli archeologi la riconoscono come una delle culle più remote dell’Età del Rame. A nord, Sukhothai, che significa “Alba della felicità”, è considerata la prima vera espressione della cultura Thai. Una città storica che racconta quanto questa gioia di vivere sia inscritta nel DNA di questo popolo.

La Thailandia è un Paese in grado di offrire tutto. Dalla vegetazione fitta delle montagne settentrionali alle spiagge dorate del Sud, ogni luogo ha una voce diversa. Le pianure centrali, disegnate da corsi d’acqua e risaie, danno ritmo al paesaggio. Le città, come Phuket e Bangkok, pulsano di energia spontanea, tra spiritualità e caos, incenso e traffico, venditori ambulanti, mall futuristici e grattacieli avveniristici. Dalla mobilità in tuk-tuk allo street food da alta cucina, tutto contribuisce a comporre un mosaico complesso e incredibilmente armonioso.

Spiaggia e mare, tutto il bello di una vacanza tropicale

Chi sogna una pausa tra sabbia bianca, mare caldo e profumi esotici trova nella tranquilla località di Cape Panwa, nella zona sud-orientale di Phuket, un angolo perfetto per staccare davvero. Qui si trova il SeaClub Cape Panwa, proposto da Francorosso, a circa un’ora di auto dall’aeroporto internazionale. Il resort è immerso in una piantagione di palme e abbracciato da una collina che domina il mare delle Andamane. Ai suoi piedi si apre una spiaggia privata lunga 300 metri, silenziosa e protetta, dove le maree non turbano la calma delle acque.

Il SeaClub Cape Panwa è pensato per chi cerca un’esperienza genuina, senza rinunciare al comfort. La Cape Spa, con sauna e un’ampia scelta di massaggi e trattamenti benessere, per rigenerarsi tra pace e natura. A pochi minuti dall’hotel, la sera è piacevole passeggiare lungo il lungomare, curiosare tra le bancarelle del mercatino serale, acquistare souvenir e lasciarsi avvolgere dai colori, dai profumi e dall’atmosfera vivace del posto.

Non mancano le escursioni pensate per scoprire il volto più autentico e affascinante della Thailandia, tra cui il santuario degli elefanti, lontano dai circuiti turistici più battuti, e la celebre James Bond Island, nella baia di Phang Nga, raggiungibile a bordo delle tradizionali long tail boat.

Tra Bangkok e Angkor: viaggio tra mercati galleggianti e templi millenari

L’inTour Bangkok e i Templi di Angkor, tra le novità 2025/26 di Francorosso, attraversa due Paesi, ma è un unico filo conduttore tra passato e presente, spiritualità e vita quotidiana. Inizia con una serata a bordo della White Orchid, navigando sul Chao Phraya mentre le luci di Bangkok si riflettono sull’acqua. Il Wat Arun, con la sua silhouette slanciata, e il Palazzo Reale sembrano dipinti d’oro liquido. Intorno, danze tradizionali e cibo profumato creano un’atmosfera sospesa.

Il giorno dopo si esplora il lato più tradizionale della Thailandia: il mercato galleggiante di Damnoen Saduak, dove ogni barca è una bottega, tra papaye, spezie, stoffe e volti sorridenti. A Mae Klong, i treni passano tra le bancarelle senza fermare il ritmo del commercio. Poi si torna a Bangkok, per addentrarsi nei klong, i canali della vecchia città, dove il tempo rallenta e l’anima si fa più attenta. Il Wat Arun emerge ancora, ma stavolta in silenzio, lontano dai riflessi della sera. La visita prosegue con due capolavori: il Wat Phra Kaew, che custodisce il Buddha di Smeraldo, e il Wat Pho, dove riposa il grande Buddha reclinato. È il momento di lasciare la Thailandia per la Cambogia.

A Siem Reap, la magia cambia tono. L’aria è più rarefatta, il ritmo più lento. Il giorno successivo si entra nel cuore di Angkor Wat, il più grande complesso religioso del mondo. Le incisioni sulle pareti raccontano epoche lontane, battaglie, divinità. A Ta Prohm, la giungla si riprende ciò che l’uomo aveva costruito: le radici avvolgono templi e colonne in un abbraccio potente. Si prosegue verso Angkor Thom: le facce serene del tempio Bayon, le Terrazze degli Elefanti e del Re Lebbroso, fino ai templi di Ta Keo, Neak Pean, Srah Srang, Prah Khan. Ogni tappa è una pagina della storia khmer. Poi si torna in Thailandia. Si riprende il volo per Phuket, dove il mare delle Andamane e la quiete dei resort diventano il rifugio ideale dopo un viaggio così intenso.

Il nord, l’essenza della Thailandia

Per chi vuole vedere l’anima più profonda del Paese, l’inTour Thailandia Magica è la rotta giusta. Un itinerario di 1.300 chilometri che tocca le tappe fondamentali della storia Thai, dai grandi parchi archeologici fino ai confini con Myanmar e Laos, nella zona conosciuta come Triangolo d’Oro.

Il viaggio comincia con Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam. Oggi sito UNESCO, è tra i parchi archeologici più importanti di tutta l’Asia, un susseguirsi di templi e statue che raccontano il fasto di un'epoca gloriosa. Qui si visitano il Wat Mahathat, il Wat Na Phra Meru e il Wat Lokayasutharam, tra le testimonianze più affascinanti della spiritualità e dell’architettura Thai.

Poi si prosegue verso Sukhothai, dove si respira il vero spirito dell’antico regno. I templi rispettano l’ordine cosmico tra acqua, montagna e creature mitiche come il Naga, il serpente sacro. Anche questo sito è tutelato dall’UNESCO per il suo valore storico e religioso.

La rotta continua verso il Nord a Chiang Mai, definita la Rosa del Nord: una città unica al mondo, circondata dalla giungla e punteggiata da templi scintillanti che sembrano ricoperti d’oro. Adagiata tra le montagne e dominata dal Doi Suthep, Chiang Mai ospita uno dei templi più suggestivi del Paese, da cui si gode una spettacolare vista sulla vallata. Il programma prevede anche una sosta in una piantagione di orchidee e la visita di due tra i templi più iconici del centro storico: il Wat Chedi Luang e il Wat Phra Sing.

Si arriva quindi a Chiang Rai per ammirare il visionario Tempio Blu, e da lì si raggiunge Chiang Saen, lungo le rive del Mekong, nel punto esatto in cui si incontrano i confini di Thailandia, Laos e Myanmar: è il leggendario Triangolo d’Oro, un tempo crocevia dei traffici d’oppio e oggi meta suggestiva e carica di significato. Tra le esperienze più autentiche, la visita a un villaggio dell’etnia Padong, dove vivono le celebri “donne giraffa”, riconoscibili per gli anelli metallici che allungano il collo secondo un’usanza antica e tuttora praticata, seppur controversa. Il viaggio si conclude con il ritorno a Bangkok, tra i marmi del Palazzo Reale e gli ori del Wat Phra Kaew. Qui, tra guglie dorate, padiglioni riccamente decorati e creature mitologiche dai tratti fantastici, si fa pazientemente la fila per entrare nel tempio che custodisce il Buddha di Smeraldo, il più venerato del paese, una piccola statua rivestita in oro e smeraldo che è vietatissimo fotografare. Poco distante si trova il Wat Pho, famoso per il monumentale Buddha reclinato, mentre i mercati più animati della capitale sono un’immersione nei colori, nei profumi e nella vita quotidiana thailandese. Ultima tappa, l’isola di Phuket, tra mare turchese, sabbia bianca e atmosfere tropicali.

Francorosso, una Thailandia da vivere

Tre proposte firmate Francorosso che offrono un’esperienza completa: soggiorni mare, tour culturali, itinerari tra natura e spiritualità. Dove ogni tappa è pensata per chi vuole andare oltre la superficie, e davvero entrare in contatto con ciò che rende unica questa terra. In Thailandia, nulla è lasciato al caso. Ma tutto sembra accadere con naturalezza. Si arriva con curiosità, si riparte con qualcosa in più: una consapevolezza, un ricordo indelebile, un modo diverso di guardare il mondo.