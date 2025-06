Teatro di strada: acrobati e mangiafuoco, busker e giocolieri. I festival più spettacolari dell’estate 2025

Sono i teatri più spontanei, quelli che incontri per le strade di alcuni borghi in estate. La gente si ferma spontanea e si lascia coinvolgere dal teatrante. Ma il teatro ‘urbano’, il cui palcoscenico sono le piazze delle città, non è fatto solo di commedianti.

I professionisti spaziano dalle arti coreutiche-acrobatiche a quelle circensi, a quelle musicali. Da tutto il mondo si danno appuntamento mangiafuoco, giocolieri, clown, burattinai, cantastorie, street band. E poi, ancora, gli artisti che violano le legge della natura e camminano su trampoli, compiono voli acrobatici, camminano sulla fune nel vuoto, danzano appesi alle corde o ai capelli.

L’Anap – Associazione Nazionale Arti Performative, ha oltre 40 realtà del settore mappate sul proprio sito e ne evidenzia gli eventi nell’Agenda Italiana del Teatro Urbano. Ci sono poi Festival storici o appena nati ma che puntano a rivitalizzare questa antica forma d’arte, con artisti sempre più specializzati, alcuni dei quali arrivano da scuole acrobatiche. Ecco dunque dove assistere in Italia a questi spettacoli di teatro di strada.

Ecco gli eventi di teatro di strada, che si svolgono in Italia nel mese di luglio 2025, proposti secondo la data. Gli spettacoli spaziano dal Piemonte all’Abruzzo, dal Friuli Venezia Giulia alla Sardegna, dalla Toscana al Lazio e alla Calabria.

Il Festival Burattinarte Summertime inaugurerà la sua 31ª edizione con quattro giorni di spettacoli dal vivo, laboratori creativi e installazioni interattive nel centro storico di Alba, comune in provincia di Cuneo, Piemonte. L’apertura è prevista da giovedì 26 a domenica 29 giugno 2025: il cortile della Maddalena ospiterà spettacoli per bambini e famiglie, mentre le vie cittadine saranno animate da teatri in miniatura e performance itineranti. Il tema di questa edizione è “Radici”. Dopo l’apertura ad Alba, il festival proseguirà per l’estate con oltre dodici appuntamenti in undici comuni delle Langhe e del Roero fino al 4 settembre. In dettaglio il programma di Burattinarte Summertime 2025: Alba (Cuneo, Piemonte): dal 26 al 29 giugno. Apertura del festival con quattro giorni di spettacoli, laboratori, installazioni e performance itineranti nel centro storico (Cortile della Maddalena, Biblioteca Civica, vie del centro). Piobesi d’Alba (Cuneo, Piemonte): 3 luglio, spettacolo “Che Scotchatura!” alle 21:30 nel cortile delle scuole elementari. La Morra (Cuneo, Piemonte): 4 luglio, due repliche in Piazza Castello/Belvedere con “Teatro a la carta” e “Mr. Barti”. Scaparoni (frazione di Alba, Cuneo, Piemonte): 5 luglio, spettacoli “Lucilla in Opera” e “Lo spettacolo di Simon” Bra (Cuneo, Piemonte): 26 luglio, esibizioni “La Recicleta” e “Marionette in cerca di manipolazione”. Lequio Berria (Cuneo, Piemonte): 12 luglio, “Gianduja e la farina magica” alle 21:30 in Piazza Guglielmo Marconi. Murazzano (Cuneo, Piemonte): 13 luglio, “Fagiolino e il terribile Cavalier Sbregafegati” alle 18:00 in Piazza Umberto I. Guarene (Cuneo, Piemonte): 18 luglio, “Pulcinella” alle 21:30 nel cortile del municipio. Grinzane Cavour (Cuneo, Piemonte): 19 luglio, “Storie di Arlecchino” alle 21:30 nei giardini del castello. Cherasco (Cuneo, Piemonte): 29 agosto, “La Mosca” alle 21:00 presso la struttura Santa Caterina Langhe Country House. Novello (Cuneo, Piemonte): 31 agosto, “Storie di lupi” alle 18:00 in Piazza Vittorio Emanuele II. Castagnito (Cuneo, Piemonte): 4 settembre, due spettacoli – “Lucilla in Opera” alle 21:00 e “La muerte de Don Cristobal”.

Il funambolo Andrea Loreni

Dal 3 al 6 luglio 2025 il borgo di Cocconato, in provincia di Asti, Piemonte, ospita la prima edizione del Vertigo Summer Festival Cocconato, manifestazione internazionale interamente dedicata alle arti performative contemporanee. Nel centro storico del paese oltre quindici compagnie e artisti provenienti da tutto il mondo, con un programma di spettacoli gratuiti che spazia dal circo contemporaneo al teatro fisico, dalla musica dal vivo alla magia, fino al teatro di figura. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione territoriale “Cocconato d’Asti – Verso il Villaggio Diffuso” che mira a trasformare il paese in un laboratorio permanente di creatività e ospitalità. L’inaugurazione del festival è affidata ad Andrea Loreni, unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze. Giovedì 3 luglio, alle ore 21, Loreni proporrà Tracing the Sky, una camminata sospesa a venti metri d’altezza su un cavo d’acciaio lungo ottanta metri teso sopra piazza Giordano. La stessa sera, alle 21:30, seguirà la performance itinerante di Bandaradan, band di strada dallo stile gipsy. Tra gli altri numeri del Festival, Tiramisù, della compagnia ArteMakìa, spettacolo di danza aerea e comicità venerdì 4 e sabato 5 luglio; Made in Honolulu, esibizione tra monociclo e fuoco, sabato 5; Il giocoliere Aaah!, performance di comicità fisica da venerdì 4 a domenica 6; il burattinaio argentino Adrian Bandirali, con Mas que nada, nel cortile della Locanda Martelletti; Come angeli dal cielo, performance itinerante di angeli alati da Fondazione Cirko Vertigo e Silence Teatro, prevista nelle serate del 4, 5 e 6 luglio; Vertigo Galà, sabato e domenica nel Cortile del Collegio con artisti della Scuola del Circo Chapitombolo.

Il festival La Notte del Birillo si svolgerà sabato 5 e domenica 6 luglio 2025 a Montesilvano, in provincia di Pescara, Abruzzo. L’evento prevede spettacoli di artisti di strada tra parchi e piazze, dalle ore 21 fino a mezzanotte. Clown, marionettisti, giocolieri e intrattenitori animeranno sei diversi punti nel centro pedonalizzato, offrendo esibizioni poetiche, divertenti e adatte a un pubblico di tutte le età. L’iniziativa è a ingresso gratuito.

A Ceolini, piccola frazione in provincia di Pordenone, Friuli Venezia Giulia, torna sabato 5 e domenica 6 luglio 2025 “Non Solo Pezzi di Legno”, festival internazionale di arte di strada giunto alla 27ª edizione. Il centro storico, con i suoi vicoli suggestivi, ospiterà burattinai, trampolieri, mimi, sputa fuoco, cantastorie e giocolieri provenienti da tutto il mondo: protagoniste anche le band da strada, che contribuiranno all’atmosfera festosa tra le botteghe e gli artigiani locali.

Il Gallura Buskers Festival giunge alla sua tredicesima edizione. Tre giorni di buskers internazionali, giocolieri, clown, musicisti e parate luminose nelle piazze di Santa Teresa Gallura, uno dei luoghi più amati dai turisti, nel nord della Sardegna, dal 9 al 12 luglio. Laboratori per bambini e mercatini artigianali completano l’atmosfera di festa. Ingresso gratuito. Gli artisti arrivano da tutto il mondo e mettono in scena spettacoli gratuiti: giocoleria, equilibrismo, magia, clownerie, spettacoli acrobatici, cabaret, musica, humour e improvvisazione, teatro di figura, burattini.

Mercantia

Certaldo, al centro della Val d’Elsa, in Toscana (nella Città metropolitana di Firenze), diventa un teatro a cielo aperto: oltre 100 spettacoli di danza, musica, teatro di strada, giocoleria, fuoco e poesia trasformano ogni vicolo. Biglietto serale con sconti famiglia. Mercantia è spettacoli di danza, musica, giocoleria, equilibrismo, esibizioni circensi, installazioni, artigianato. Mercantia è stupore, magia, immaginazione. Il tutto in un contesto unico: per le strade e le piazze, nei giardini e nelle cripte del borgo medievale di Certaldo.

Il Pula Buskers Festival trasformerà le serate estive di Pula, situata nella provincia di Cagliari, Sardegna, in un incantevole teatro all'aperto dal 17 al 19 luglio 2025. Organizzato dall'Associazione Presence, l'evento promette di intattenere il pubblico con una ricca serie di spettacoli, tutti gratuiti: giocoleria, circo acrobatico, equilibrismo, teatro di figura coi cantastorie, clownerie, humour e improvvisazione,, burattini.. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del festival all'indirizzo www.pulabuskers.it o contattare via email all'indirizzo [email protected].

Il “Festival internazionale degli artisti e del teatro di strada e del circo contemporaneo” viene organizzato dal Teatro della Luna a Paliano, comune della provincia di Frosinone, nella regione Lazio. Si tratta del rinomato Carosello Festival – Festival degli Artisti di Strada, kermesse internazionale che anima le piazze e le strade del centro storico cittadino. Accanto a spettacoli di teatro di strada e circo, anche street band, mercatini di artigianato, laboratori creativi per bambini, street food.

Alla Villa Guerrazzi di Cecina in provincia di Livorno, Toscana, dal 18 al 20 luglio 2025 la quindicesima edizione de Il Paese dei Balocchi, festival internazionale di circo contemporaneo con spettacoli di burattini, parate e laboratori di giocoleria per bambini, clownerie, manipolazione di oggetti, equilibrismo, visual comedy, musica e artisti itineranti, affidati a compagnie italiane e internazionali (Cina, Togo, Argentina), con particolare attenzione ai giovani talenti under 35. La manifestazione si inserisce nel programma estivo della Costa degli Etruschi e gode del patrocinio del Comune di Cecina. Accanto alle esibizioni teatrali, zona relax con giochi in legno, attività ludiche, ricreative e sportive, area gastronomica.

Il borgo incantato a Gerace

Il Borgo Incantato si terrà dal 26 al 28 luglio 2025 nel suggestivo borgo medievale di Gerace, comune in provincia di Reggio Calabria, regione Calabria. Il centro storico, arroccato su una rupe nel Parco nazionale dell’Aspromonte a circa 500 metri di altitudine, illuminato dalle fiaccole, diventa per tre giorni un teatro a cielo aperto, animato da artisti di strada, musicisti, acrobati, trampolieri, mimi, clown, prestigiatori e band itineranti. Le performance si svolgono tra piazze, archi barocchi e cantine riadattate a spazi gastronomici coi sapori tipici calabresi. L’ingresso a tutte le attività è gratuito.

Il Festival “Stupore”, anima San Quirico di Pescia, comune in provincia di Pistoia, Toscana, il 26 e 27 luglio 2025 con un programma dedicato a musica, teatro e ambiente. Dalle 18:30 alle 23:00, spettacoli itineranti tra piazze, vicoli e spazi lungo la Valleriana. Le esibizioni a ingresso gratuito includono la “BadaBimBumBand”, nota per il concerto “La banda molleggiata” che mescola teatro, musica e danza; lo spettacolo comico “U­nnico – l’ultimo dei miei cani” con l’artista e la sua cane Yaya; il trasformismo su trampoli “Alto Livello” di Terzostudio; e la performance “Incontri ravvicinati con il mago” di Andrea Mancusi. L’evento comprende anche l’anteprima di tre passeggiate naturalistiche, che nel periodo 14–28 luglio uniscono escursioni e concerti in luoghi come Lignana, Croce a Veglia e Polla d’Argento.

Ecco gli eventi di teatro di strada, che si svolgono in Italia nel mese di agosto 2025, proposti secondo la data. Gli spettacoli spaziano dal Lazio al Molise, dalla Toscana all’Emilia Romagna, dal Veneto alla Campania.

Il centro storico medioevale di Veroli, comune della provincia di Frosinone, nel Lazio, ospita dal 30 e 31 luglio e dal 1 al 3 agosto 2025 spettacoli serali di giocoleria, mimo, musica folk, poesia e teatro di strada con artisti da tutta Europa. Cinque serate di magia e arte all’aperto; alcune performance saranno ospitate in luoghi suggestivi su prenotazione, come la terrazza comunale, il criptoportico o all’interno del Palazzo Campanari. Protagoniste una ventina di compagnie internazionali (Svizzera, Germania, Argentina, Serbia, Israele, Giappone, Russia) e circa venti–trenta italiane. Tra spettacoli di circo contemporaneo, teatro di figura, mimo e illusionismo, si segnalano alcune novità come il “The Magic Show” di Alberto Giorgi & Laura, ospitato nel Palazzo Campanari, e “The Tempest” dell’Accademia Creativa, in Piazza Santa Salome, che fonde maschere, nuovi circhi e teatro d’immagine. Sono previste attività collaterali mercatini e punti di ristoro, e un omaggio a Marco Pantani, nel ventennale della sua scomparsa.

Il Castel del Giudice Buskers Festival, giunto alla sua decima edizione, si svolgerà venerdì 15 e sabato 16 agosto 2025 a Castel del Giudice, borgo dell’Appennino molisano in provincia di Isernia, Molise. L’evento trasformerà le piazze – tra cui la principale e quella panoramica del borgo diffuso Borgotufi – in teatri a cielo aperto dedicati all’arte di strada internazionale con esibizioni di giocoleria, acrobazie, street band, danze, spettacoli interattivi e laboratori creativi, oltre all’area street food coi tipici arrosticini.

Un artista si esibisce ad Apritiborgo

L’Apritiborgo! ABC Festival, previsto dall’11 al 15 agosto 2025, animerà il borgo di Campiglia Marittima, comune in provincia di Livorno, Toscana. Il festival proporrà circa 25 compagnie italiane e internazionali con spettacoli diffusi tra piazze, vicoli, la Rocca e il quartiere medievale del Poggiame, illuminato con il percorso M’illumino di Blu. La proposta artistica comprenderà teatro di strada, microteatro, nuovo circo, danza, musica, giocoleria, teatro di narrazione e d’immagine, attività manuali sul legno (spaventapasseri e cavallini); ci sarà un servizio navetta gratuito dai parcheggi esterni.

Di strada in strada

Di Strada in Strada (promosso dalla Pro Loco di Santa Sofia in provincia di Forlì-Cesena, Emilia-Romagna), storico festival di arti performative circo teatro e musica, alla sua 34esima edizione, tornare nei borghi dell’Appennino tosco romagnolo di Santa Sofia, Spinello, Corniolo e Ridracoli dall'11 al 15 agosto 2025. Tra i punti di attrazione figurano performance acrobatiche, coreografie itineranti e momenti di teatro urbano. Completano l’offerta stand food truck selezionati che proporranno degustazioni locali e internazionali, promuovendo una forma di aggregazione sociale basata su bontà, cultura e bellezza.

Il festival Un Bagno di Buskers, organizzato dalla Pro Loco di Bagno di Romagna, si svolgerà sabato 16 e domenica 17 agosto 2025 nel borgo medioevale in provincia di Forlì‑Cesena, Emilia‑Romagna. L’evento, incluso nel programma estivo “I Percorsi del Savio”, trasformerà le piazze e le vie del centro storico in un grande scenario di musica e spettacolo itinerante. A partire dalle 21, musicisti, giocolieri, acrobati, clown e artisti di strada di fama internazionale animeranno 9 luoghi della città.

La manifestazione è completamente gratuita; dal tardo pomeriggio saranno attivi stand gastronomici della Pro Loco.

La luna nel pozzo

Il Festival La Luna nel Pozzo, giunto alla trentesima edizione, si terrà da mercoledì 21 a domenica 24 agosto 2025 nel centro storico di Caorle, comune in provincia di Venezia, Veneto. L’evento trasformerà calli, campielli e piazze in scenari artistici a cielo aperto, con esibizioni gratuite di circo contemporaneo, giocoleria, acrobatica e teatro di strada di artisti provenienti da tutto il mondo: oltre settanta appuntamenti tra mimi, mangiafuoco, spettacoli di danza acrobatica e musica itinerante. Tra le novità dell’edizione 2025 figurano performance nel borgo di Ca’ Corniani e sul lungomare di Porto Santa Margherita, oltre a un percorso inclusivo con danzatori con e senza disabilità realizzato in collaborazione con la compagnia Ottavo Giorno. L’ingresso a tutti gli spettacoli resta libero e gratuito.

Senza fili - Pinocchio street festival

Il Senza Fili – Pinocchio Street Festival, giunto all’ottava edizione, animerà Collodi, frazione di Pescia in provincia di Pistoia, Toscana, da venerdì 22 a domenica 24 agosto 2025. La manifestazione, a ingresso libero con offerta libera, trasformerà l’intero borgo, il Giardino di Villa Garzoni e il Parco di Pinocchio in un teatro diffuso con oltre cinquanta eventi tra teatro di strada, circo contemporaneo, musica multiforme e danza, con ospiti internazionali, laboratori e performance tra i vicoli, le piazze e il castello medievale. Tra le novità 2025 un servizio navetta serale verso la Rocca e nuove attività interattive per famiglie.

Il Ferrara Buskers Festival, giunto alla 38ª edizione, si svolgerà dal 27 al 31 agosto 2025 nel centro storico di Ferrara, comune capoluogo della provincia omonima in Emilia‑Romagna. È considerato il più antico festival al mondo dedicato ai musicisti di strada. Il momento culminante sarà la tradizionale parata finale delle marching band domenica 31, accompagnata dal progetto “Porta la tua chitarra e diventa busker” e da attività serali al Dopofestival. Anticipata da una preview gratuita a Comacchio il 24 agosto, l’iniziativa offrirà performance lungo i canali e nei vicoli, laboratori e workshop della Scuola Buskers,

Il Ca'pacciàmm Street Festival, festival internazionale di teatro di strada organizzato dalla Baracca dei Buffoni, avrà luogo da giovedì 28 a domenica 31 agosto 2025 a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, Campania. Il borgo si trasformerà in un palcoscenico capitale con performance di artisti di strada, circensi, musicisti, writers e giocolieri. Tra le attrazioni dell’edizione 2025 figurano murales e installazioni live, spettacoli itineranti e musica dal folk all’elettronica, mentre l’area food & drink proporrà prodotti cilentani e birre artigianali.

Il CucuFestival, si terrà da giovedì 28 a domenica 31 agosto 2025 nell’Altopiano dei Sette Comuni, in Veneto. Replicando un consolidato format itinerante, il festival trasformerà borghi e boschi di Roana, Mezzaselva, Cesuna, Canove, Treschè Conca e Camporovere in palcoscenici naturali, con spettacoli di giocoleria, acrobatica, clownerie e teatro di strada. L’edizione 2025 focalizzerà l’attenzione sulle discipline acrobatiche e aeree, offrendo esibizioni uniche in scenari suggestivi.