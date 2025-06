Sicilia o Sardegna: quale isola scegliere per un’estate indimenticabile?

L’Italia ha la fortuna di contare non su una, ma su due grandi isole mediterranee, entrambe straordinarie per bellezza, storia e varietà di paesaggi. Scegliere tra Sicilia e Sardegna per una vacanza estiva può diventare una sfida. Per orientarsi, si parte da una buona base: due strutture Alpitour che consentono di esplorare le due isole o semplicemente rilassarsi al mare con tutti i comfort. L’Alpiclub Athena Resort, immerso nella Val di Noto in Sicilia, e l’Alpiclub Alma Resort, lungo la costa sud-orientale della Sardegna, sono due punti di partenza perfetti per esplorare questi luoghi incantevoli. Da qui, ogni giornata può avere un’impronta diversa: dal dolce far nulla in spiaggia, alle escursioni tra borghi e paesaggi. Sfido chiunque a mettere piede in una delle due isole e non ripartire con il desiderio travolgente di tornare presto.

Sicilia: città barocche, riserve naturali e scenari da fiction

La Sicilia conquista con la sua autenticità, e la Val di Noto ne è uno degli emblemi più raffinati. In questo angolo di terra si trovano città dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, come Ragusa, Ragusa Ibla, Modica, Scicli e Noto. Scicli è celebre anche grazie alla fiction del commissario Montalbano, che ha trasformato in immagini televisive le pagine di Andrea Camilleri, mentre Noto, uno dei massimi esempi di barocco siciliano, ha brillato anche nella serie White Lotus. L’incantevole Ragusa Ibla, con la scenografica Basilica di San Giorgio, domina il paesaggio e incanta con il suo centro storico armonioso, fatto di vicoli vivaci, piazze eleganti e architetture senza tempo.

A pochi chilometri da Ragusa, immerso nella Riserva Naturale del Pino d’Aleppo, l’Alpiclub Athena Resort è un piccolo mondo a sé. Circondato dal verde e progettato come un vero villaggio, ha un’area esclusiva sulla spiaggia di Kamarina con sabbia finissima e palmeto africano. Tre piscine, tra cui una olimpionica, campi da tennis, calcio, bocce, minigolf e attività acquatiche scandiscono le giornate di chi ama lo sport. I più piccoli sono protagonisti al miniclub, tra feste a tema e pranzi con gli animatori. A tavola, la scelta è varia: dal buffet del ristorante principale Athena alle pizze cotte nel forno a legna del ristorante Ippari, passando per le grigliate del Les Palmiers direttamente in riva al mare.

Nei pressi dell’Alpiclub Athena Resort, il Parco Archeologico e il Museo Regionale raccontano il glorioso passato greco della zona, attraverso reperti e rovine, tra cui spiccano i resti del Tempio di Atena. Tra le onde calme di Caucana e il fascino senza tempo di Punta Secca, il viaggio si arricchisce di esperienze sospese tra arte, tradizione e quiete mediterranea.

Se invece siete alla ricerca di natura incontaminata e silenzi rigeneranti, basta puntare la bussola ancora più a sud: nel cuore della Sicilia sudorientale, tra Punta Braccetto e Scoglitti, si nasconde la Riserva Naturale di Randello, un piccolo paradiso segreto fatto di sabbia dorata, profumi selvatici e mare turchese. E naturalmente c’è Siracusa che merita una sosta: il suo teatro greco, che ogni estate ospita le rappresentazioni classiche, è solo uno dei volti di una città che conserva intatta la bellezza della sua storia millenaria.

Infine, la cucina: dalla granita di gelsi con la brioche ai dolci di mandorle, dalla cioccolata di Modica IGP — una prelibatezza senza tempo, famosa in tutto il mondo per la sua lavorazione artigianale fedele alle tecniche degli Aztechi — ai cannoli e alle cassate. In Sicilia, anche lo street food è protagonista, con specialità come il panino con la milza o i cartocci di frittura nei mercati. A Ragusa Ibla, per concludere una splendida visita che vi lascerà senza fiato, concedetevi un’esperienza gourmet: qui, anche la gastronomia stellata è un’eccellenza.

Sardegna: costa orientale, spiagge da cartolina e archeologia millenaria

Lasciate per un momento la Sicilia e immergetevi in un’altra isola, selvaggia e spettacolare: la Sardegna. Qui la natura detta i ritmi, il mare e le spiagge incantano. La costa sud-est è tra le più spettacolari e meno affollate dell’isola.

Nel cuore selvaggio e incontaminato di Cala Sinzias, sorge l’Alpiclub Alma Resort. A pochi passi dalla meravigliosa spiaggia privata, raggiungibile attraversando un sentiero tra eucalipti e ginepri, la struttura si inserisce in uno scenario naturale di straordinaria bellezza. Il mare è trasparente e multiforme, la sabbia soffice e bianca. La cucina del resort è pensata per tutti: adulti, bambini e neonati, grazie a spazi attrezzati e a un servizio di biberoneria completo. Lo sport è una festa continua con tennis, calcetto, tiro con l’arco, canoe e pedalò, mentre l’animazione accompagna ogni momento della giornata con giochi, tornei, spettacoli e il regno dei bambini con la mascotte di Alpitour, IPPO. Per chi desidera scoprire l’isola, sono previste escursioni in 4x4 lungo le spiagge di Cala Pira e Piscina Rei, tour archeologici tra nuraghi e vulcani, fino a raggiungere Cagliari con i suoi quartieri storici o le meraviglie naturali dell’Isola dei Cavoli.

Spostandosi lungo la costa sud, Porto Giunco accoglie con la sua sabbia bianchissima, le acque limpide e la storica torre spagnola, all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Poco più avanti si estende Costa Rei, nella regione del Sarrabus, celebre per il suo incantevole litorale.

Anche sul fronte archeologico la Sardegna tiene testa alla Sicilia. Un itinerario ideale parte da Orroli, lungo la strada panoramica che domina il paese e attraversa i resti delle civiltà prenuragiche e nuragiche, con il sito archeologico e botanico di Su Motti. Proseguendo, si raggiunge l’altopiano vulcanico dove sorge il Nuraghe Arrubiu, soprannominato il “Gigante Rosso”: uno dei più grandi dell’isola, simbolo della potenza delle antiche culture nuragiche.

A Cagliari, non perdete la celebre (e non a caso) Spiaggia del Poetto, che si estende dal promontorio della Sella del Diavolo fino a Quartu Sant'Elena. Poi le Saline, popolate da fenicotteri, e il quartiere di Castello. Al tramonto, i bastioni rocciosi si tingono d’oro e l’atmosfera tra le torri medievali è davvero incantevole.

Imperdibile anche un’escursione nella Zona Speciale di Conservazione vicino a Capo Carbonara. Quest’area protegge preziosi habitat marini, come le praterie di Posidonia, e ospita specie rare come i delfini Tursiops e le tartarughe marine. L’Isola dei Cavoli, disabitata e granitica, lascia senza fiato, così come Punta Molentis e l’isola di Serpentara.

Anche a tavola, la Sardegna sorprende. L’isola ha adottato i principi dello slow food molto prima che diventassero una moda. I piatti sono autentici e intensi: fregola, malloreddus con pomodoro e alloro, culurgiones ripieni di pecorino e menta. I sapori del mare emergono con i ricci, l’astice, con i gamberi rossi e la bottarga di Cabras. Il porceddu, cotto per ore su braci di ginepro o mirto, racconta l’antica tradizione pastorale. Per concludere, le seadas ripiene di ricotta e scorza di limone, ricoperte di miele, sfidano i cannoli in un duello di dolcezza. Il Cannonau, vitigno millenario coltivato fin dall’epoca nuragica, completa il viaggio sensoriale. Ricco di antiossidanti, rappresenta uno dei segreti dell’incredibile longevità sarda: non a caso l’isola è una delle cinque Zone Blu del mondo, dove vivere a lungo è quasi naturale.

La vacanza tra Kamarina e Cala Sinzias

Due destinazioni, due volti diversi ma ugualmente autentici del Mediterraneo: l’Alpiclub Athena Resort in Sicilia e l’Alpiclub Alma Resort in Sardegna sono due gemme affacciate su mari cristallini, immerse in paesaggi che uniscono storia, natura e tradizione. Qui, il ritmo dell’estate si declina in modi diversi ma complementari: dalle suggestioni archeologiche e culturali di Kamarina alle spiagge dorate e ai profumi selvaggi di Cala Sinzias. Entrambi i resort offrono comfort, accoglienza e attività pensate per ogni tipo di viaggiatore, rappresentando due universi paralleli del piacere estivo firmato Alpitour, dove rilassarsi, esplorare e vivere la vacanza in piena libertà.