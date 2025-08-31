Settembre a Forte dei Marmi: l’eleganza e il fascino della Versilia al crepuscolo dell’estate

Nel silenzioso respiro della pineta di Forte dei Marmi, tra profumi marini e ombre secolari, l’estate 2025 ha visto l’inaugurazione di Villa Radici, nuova gemma dell’Augustus Hotel & Resort. Più che una semplice apertura, si tratta di una rinascita: un progetto che affonda le sue radici nella memoria e nell’identità del luogo, restituendo vita e valore a una dimora storica appartenuta a Barbara Radici, sorella della fondatrice Augusta Pesenti.

Villa Ala

L’edificio, affacciato sull’iconico vialetto rosso, è stato sottoposto a un raffinato restyling che ha saputo coniugare rispetto filologico e sensibilità contemporanea. Un’operazione di cesello, firmata da Discreet Architecture per la parte architettonica e dallo studio milanese De.Tales per gli interni, che ha restituito l’anima liberty della struttura, riscrivendone il linguaggio con arredi firmati, tessuti materici, opere d’arte del Novecento e cromatismi delicati tra ocra, rosa e verde salvia.

“Villa Radici è un progetto di grande valore e importanza per il nostro albergo diffuso – afferma Giacomo Maschietto, Amministratore Delegato, con l’orgoglio di chi custodisce e rinnova un’eredità – Abbiamo cercato di mantenere quel fascino storico dato dallo stile tipico di Forte dei Marmi, aggiungendo un design contemporaneo rinnovato. Questo abbinamento ha portato a un nuovo standard su ciò che noi riteniamo il lusso di alto livello. È la direzione verso cui l’Augustus si sta dirigendo”.

La nuova Villa Radici

Distribuita su due livelli e dotata di sette suite, Villa Radici incarna l’ideale del “vivere in villa”, autentica cifra dell’Augustus, che da sempre offre un’ospitalità diffusa e sartoriale, capace di combinare privacy assoluta, comfort sofisticato e servizio d’eccellenza. Fondato nel 1953, l’Augustus Hotel & Resort è l’unico albergo a Forte dei Marmi a poter vantare una storia tanto ricca quanto prestigiosa. A cominciare da Villa Pesenti, primo nucleo firmato da Osvaldo Borsani, attorno alla quale si è sviluppato il modello di resort diffuso: ville dal carattere unico, immerse nel parco, capaci di ospitare con charme discreto viaggiatori in cerca di eleganza e quiete.

Villa Presenti, la struttura principale dell'albergo diffuso

A completare la proposta, Villa Agnelli — un tempo residenza estiva della famiglia torinese, oggi sede dell’Augustus Lido — conserva ancora l’esclusività del sottopassaggio privato che collega direttamente al mare, garantendo riservatezza e comodità impareggiabili. “L’Augustus ha un heritage fortissimo dal punto di vista dell’interpretazione dell’hotellerie – continua Maschietto – Non ci siamo mai voluti discostare troppo dal nostro retaggio, ma abbiamo recepito la volontà di fare un passo in più e di curare i particolari in maniera molto più minuziosa rispetto a prima, per far sì che l’Augustus diventi un’esperienza senza tempo”.

La spiaggia privata dell'Augustus Beach Club

Punto di forza ineguagliabile del resort è senza dubbio l’Augustus Beach Club, oasi balneare dotata di 74 tende attrezzate come suite sul mare, piscina di acqua salata riscaldata e cura dell’enogastronomia. Al ristorante sul mare Bambaissa la cucina si esprime in una sinfonia mediterranea, declinata attraverso materie prime locali e menù in continua evoluzione. Le tipiche tende fortemarmine, arredate con letti queen size e salottini privati, ridefiniscono il concetto di comfort sotto il sole, mentre gli ospiti possono contare su un servizio a cinque stelle che abbraccia ogni dettaglio, dal light lunch al cocktail serale.

Augustus Beach Club

La proposta dell’Augustus Hotel & Resort non si esaurisce con l’estate. La struttura punta con decisione sull’estensione dell’accoglienza almeno per tutto il mese di settembre, valorizzando le risorse culturali del territorio anche nei mesi meno affollati. “La Versilia ha potenzialità inesplorate. Pensiamo alla parte pucciniana, alle montagne, a Pietrasanta. È un territorio che ha dentro di sé moltissimo, ben oltre la stagionalità estiva. Il mio sogno è quello di creare un festival culturale in bassa stagione, per costruire un’offerta annuale”, rivela Maschietto, consapevole di aver bisogno, per fare questo, di creare una rete a livello più ampio, lavorando in un contesto di collaborazione e non concorrenza.

Lo scenografico ristorante Bambaissa sulla spiaggia

In quest’ottica, l’Augustus Spa & Fitness Center, realizzato in collaborazione con Technogym, offre percorsi benessere personalizzati, indoor e outdoor, pensati per ogni esigenza. Non manca una grande piscina riscaldata a fine stagione, mentre le ville, ciascuna unica per stile e collocazione, continuano ad attrarre una clientela internazionale attenta al dettaglio, alla riservatezza e alla bellezza.

Il Wellness Center

Il fascino dell’Augustus risiede dunque nella sua capacità di rimanere fedele a sé stesso, pur reinventandosi con grazia. Un’oasi di bellezza rarefatta, dove ogni soggiorno si trasforma in esperienza, dove il tempo rallenta, il servizio coccola, l’eleganza accoglie. E dove, tra il profumo dei pini e la brezza del Tirreno, il lusso ha ancora il sapore autentico della memoria.