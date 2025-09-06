Sentiero del Castagno: 90 chilometri adatti a tutti immersi nei paesaggi della Valle Isarco

Tra le vette meno alte dell’Alto Adige, dove le stagioni si intrecciano con la storia e la natura si fa portatrice di tradizioni antiche, si snoda il Sentiero del Castagno, un itinerario escursionistico lungo 90 chilometri, immerso in paesaggi che alternano colline ammantate di vigneti, castagneti secolari e scorci alpini di rara bellezza.

Il tracciato, suddiviso in tappe adatte a camminatori di ogni livello, prende avvio dalla celebre Abbazia di Novacella per arrivare fino a Castel Roncolo, attraversando la Valle Isarco in tutta la sua varietà paesaggistica. Percorrere questo sentiero significa incontrare borghi pittoreschi, boschi silenziosi, pendii punteggiati da grandi castagni: la segnaletica chiara guida l’escursionista tra tappe che rivelano castelli, masi e punti panoramici affacciati sulle Dolomiti.

Numerosi pannelli didattici raccontano la flora e la fauna locale, ma anche le usanze legate al castagno, che da secoli sostiene l’economia rurale del territorio. In autunno il Sentiero del Castagno dà il meglio di sé: il foliage trasforma infatti il paesaggio in una tavolozza viva, con tonalità che spaziano dal giallo oro al porpora intenso. In questo scenario incantato si svolge anche il tradizionale rito del Törggelen, usanza contadina che celebra il vino novello con pranzi conviviali nei Buschenschänke e Hofschänke, le tipiche osterie rurali. Qui si servono piatti rustici come canederli, speck, crauti, carni affumicate, zuppe di castagne e l’immancabile strudel, il tutto accompagnato da mosto fresco e bianchi profumati della zona.

La Valle Isarco, che si estende dal Brennero a Ponte Gardena, si accende inoltre di eventi nel periodo che va da settembre a dicembre. Le Feste d’Autunno rendono omaggio alla castagna, regina di sagre e mercatini; tra una passeggiata e una degustazione, ci si può fermare nei graziosi masi disseminati lungo il cammino: luoghi dove l’ospitalità è ancora autentica e il cibo quasi totalmente a chilometro zero.

L’Abbazia di Novacella, punto di partenza del Sentiero del Castagno, è una meta imperdibile da visitare: fondata nel XII secolo, ospita una chiesa barocca, una biblioteca monumentale e un giardino rigoglioso, con anche un’azienda vinicola. Poco distante, Castel Velturno rivela fasti rinascimentali: al suo interno, la Stanza del Principe, capolavoro d’intarsio ligneo, incanta per raffinatezza e unicità. Chi prosegue fino a Bressanone, una delle più vivaci città del Tirolo, viene accolto da un centro storico animato, musei, raffinatezza e musica.