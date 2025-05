Vacanze con bambini: ecco 10 hotel family-friendly tra mare e montagna

Oggi ogni vacanza in famiglia è il risultato di scelte mirate. Si pianifica con cura, si confrontano offerte, si cercano esperienze su misura. Organizzare un viaggio con i bambini non è più un’impresa dell’ultimo minuto, ma un progetto costruito passo dopo passo. Perché basta poco per trasformare una vacanza da sogno in una corsa a ostacoli, soprattutto se la struttura non è davvero a misura di famiglia. Le famiglie italiane lo sanno e si muovono con consapevolezza, puntando a ferie senza sorprese.

Lo confermano i dati dell’Osservatorio Bimboinviaggio 2025, basati sull’analisi di oltre 145.000 famiglie che hanno transitato dal portale. “Un quadro chiaro: i genitori sono oggi più selettivi, informati e orientati verso vacanze che garantiscano qualità del tempo condiviso, servizi dedicati ai bambini e un buon equilibrio tra spesa e benefici”, ha sottolineato Chiara Rosati, esperta di marketing turistico e fondatrice di Bimboinviaggio.com. Le destinazioni si scelgono in base all’esperienza condivisa, alla presenza di servizi per bambini, al comfort e alla sicurezza, senza trascurare il rapporto tra spesa e benefici. Il prezzo resta al primo posto tra i criteri di scelta, ma cresce l’attenzione verso l’accoglienza specializzata e la trasparenza dell’offerta.

Più viaggi, ma su misura: i nuovi trend

Nonostante l’incertezza economica, il 21% delle famiglie italiane viaggia più di prima. Aumentano i soggiorni brevi ma più frequenti (14%) e cresce l’interesse per destinazioni vicine e facilmente raggiungibili, preferite dal 31% degli intervistati. L’estate resta la stagione più amata, scelta dall’83% delle famiglie, ma anche la primavera (24%) e l’inverno (17%) stanno conquistando spazio, segno di una destagionalizzazione che si fa strada.

Le scelte si basano su criteri pratici e valoriali. Il prezzo è dunque il fattore determinante per il 75% delle famiglie, seguito dalla presenza di servizi per bambini (65%), dal comfort, dalla sicurezza e dalla qualità percepita. La maggior parte degli intervistati continua a preferire i family hotel specializzati, ma cresce l’interesse per soluzioni più flessibili come residence e agriturismi, spesso considerate più economiche e semplici da gestire.

Il 79% delle prenotazioni avviene direttamente sui siti delle strutture, mentre il 41% degli utenti si affida a portali tematici come Bimboinviaggio.com per confrontare le offerte e orientarsi nella scelta.

La sostenibilità, invece, resta in secondo piano: solo il 13% delle famiglie la considera una priorità assoluta. Tuttavia, il 46% ammette di valutarla se le iniziative green sono comunicate in modo chiaro e credibile.

Emozioni, personalizzazione e ricordi duraturi

Secondo Gianpaolo Romano, AD di Cartorange, oggi le famiglie cercano vacanze che lascino un segno, capaci di costruire ricordi ed emozioni durature. La destinazione non è più tutto: conta il valore del tempo condiviso, il piacere delle piccole cose fatte insieme. Anche per questo, cresce l’attenzione verso esperienze su misura e formule flessibili. Per Simone Guercini, docente di Marketing all’Università di Firenze, oggi le strutture family devono sapersi raccontare bene online. Siti chiari, offerte ben spiegate e un uso intelligente delle tecnologie (anche dell’intelligenza artificiale) fanno la differenza. Le famiglie si fidano di chi ha buone recensioni, di chi comunica con trasparenza e costruisce credibilità giorno dopo giorno.

I Bimboinviaggio Awards 2025

Dal 2006 Bimboinviaggio.com è un punto di riferimento per le famiglie italiane, con una selezione curata di hotel e resort family-friendly in Italia e all’estero. Ogni struttura viene verificata, descritta nei dettagli e presentata con trasparenza, per aiutare i genitori a scegliere vacanze su misura, senza brutte sorprese. Ogni anno il portale assegna gli “Excellence in Family Hospitality” alle 10 strutture più apprezzate in Italia e in Europa. I vincitori del 2025 sono stati scelti tra le mete più cercate, visitate e recensite sul sito. Hotel, resort e villaggi che si sono distinti per l’alta qualità dei servizi, l’innovazione dell’offerta e la fiducia guadagnata sul campo. Una guida preziosa per chi vuole partire sereno, sapendo che ogni dettaglio è pensato per rendere felice tutta la famiglia.

Scopri la gallery completa con le 10 strutture premiate quest’anno: tra montagne, spiagge e borghi incantati, tante idee da segnare in agenda per le prossime vacanze.