Vacanze 2025, piccolo è bello: le località italiane sotto i 5.000 abitanti preferite dai turisti

Nel 2025, gli italiani continuano a preferire borghi e piccole località per le loro vacanze, scegliendo luoghi meno affollati, che offrono un’ampia varietà di scenari, dal mare alla montagna, dalla cultura al relax. Tra le destinazioni più ricercate nel corso del 2024 spiccano Maratea, San Vito Lo Capo, Positano, Portofino e Amalfi, tutte località di mare di grande richiamo, che occupano le prime cinque posizioni di questa classifica di inzio anno.

Dalla sesta alla trentesima posizione si trovano località che confermano il loro appeal turistico, con alcune conferme e diverse nuove entrate. Favignana, la maggiore delle Egadi, in Sicilia, continua ad attirare visitatori per il suo mare, riserva protetta, mentre Sperlonga e Ponza si confermano tra le località di mare più amate del Lazio. In montagna, Courmayeur, Bormio e Roccaraso restano mete privilegiate per gli appassionati di sci e natura. Tra i borghi storici, spiccano Pienza e Pitigliano in Toscana, Stresa sul Lago Maggiore e Varenna sul Lago di Como.

Alcune località emergenti registrano una crescita nelle ricerche online: Peccioli, Castel Sant’Angelo e Malcesine si fanno spazio nella classifica, mentre Moena, Canazei e Andalo confermano la loro popolarità tra gli amanti della montagna. La Puglia è ben rappresentata da Castel del Monte, le Isole Tremiti e Peschici, mentre la Calabria chiude la graduatoria con Scilla, affacciata sullo Stretto di Messina.

D'altra parte i borghi stessi vanno sempre più più specializzandosi e puntano proprio a creare attrattive turistiche strutturali, come nel caso di Castelsaraceno, che ha proprio una 'coach' per formare le nuove generazioni a realizzare le proprie idee, generando lavorando a casa propria. O promuovono le proprie tradizioni, come Novara di Sicilia e il Torneo del Maiorchino, formaggio usato come flipper per le vie medievali della città.

La classifica è stata stilata dal portale Holidu di prenotazione di case e appartamenti tra le località italiane con meno di 5000 abitanti più ricercate online dagli italiani nel corso del 2024, indicando il volume di ricerca medio mensile, il numero di abitanti nonché il prezzo medio delle case vacanze a notte per ciascuna località analizzata. Il dato è stato poi confrontato con la classifica uscita un anno fa.